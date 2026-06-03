ICAB y la Diputació de Barcelona suman esfuerzos para impulsar la mediación en consumo

El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha firmado un convenio de colaboración con la Diputación de Barcelona con el objetivo de impulsar la mediación como herramienta alternativa para la resolución de conflictos en el ámbito del consumo.

El acuerdo, presentado el miércoles 3 de junio en la sede del ICAB, tendrá una duración de cuatro años y establece un marco estable de cooperación para compartir conocimientos, difundir y promover acciones de mediación de forma conjunta, ofrecer formación de calidad y asesoramiento a los ayuntamientos.

En este contexto, el ICAB se incorporará a la comisión de mediación de la Red Local de Consumo (XLC), un espacio de colaboración entre las Oficinas Municipales de Información al Consumidor liderado por la Diputación de Barcelona, donde se analizan las novedades jurídicas, se comparten procedimientos y se proponen formaciones sobre resolución de conflictos en consumo mediante procedimientos extrajudiciales.

La mediación es una herramienta eficaz, ágil y cercana que permite resolver conflictos de consumo evitando procesos más largos y costosos. “Con este convenio reforzamos nuestro compromiso para que cualquier ciudadano de la demarcación pueda acceder a mecanismos de resolución de conflictos de calidad, gratuitos y accesibles, independientemente del municipio donde resida”, ha explicado el diputado de Comercio, Consumo y Salud Pública, Josep-Ramon Mut.

“La colaboración del ICAB con la Red Local de Consumo representa un paso adelante muy importante para fortalecer el conocimiento técnico y la capacitación de los profesionales que trabajan cada día al servicio de la ciudadanía”, ha añadido el diputado. “La suma de esfuerzos entre instituciones es clave para consolidar una cultura de la mediación que ofrezca respuestas más eficientes a los nuevos retos del consumo”, ha señalado.

La Diputación de Barcelona tiene el compromiso de garantizar el acceso universal y gratuito a la mediación en conflictos de consumo en la demarcación y de apoyar a la Red Local de Consumo (XLC) de los ayuntamientos.

La corporación coordina las Comisiones del Plan de Mejora de la Red Local de Consumo (XLC) y promueve la formación del personal. La entidad ofreció un curso de 60 horas en técnicas de mediación en 2025 y prevé organizar dos ediciones más a lo largo de 2026, facilitando así que el personal de los servicios públicos de la demarcación pueda cumplir los requisitos de formación establecidos por la ley catalana.

El Servicio de Apoyo a las Políticas de Consumo activa mediaciones en materia de consumo tanto para los casos registrados a través de las Unidades Móviles como de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor. Estas mediaciones se resuelven en una media de 51 días naturales.

Mediación derivada

Entre estas actuaciones destaca el recurso de mediación derivada en consumo, que se pone en marcha este año tras una prueba piloto en 11 municipios. Durante esta experiencia, el personal técnico municipal derivó a la Diputación de Barcelona 128 casos que requerían asesoramiento especializado debido a su complejidad o porque no podían ser asumidos por los recursos municipales disponibles.

Los suministros básicos suelen encabezar las reclamaciones de consumo en general, pero en el caso de las mediaciones derivadas las categorías están bastante diversificadas. Destacan las reclamaciones relacionadas con automóviles (16 %), enseñanza no reglada (11 %), comercio minorista (11 %), comercio y electrodomésticos (11 %) y venta fuera de establecimiento comercial (11 %).

El recurso ADR ICAB

Por su parte, el ICAB dispone del Centro ADR ICAB (Resolución Alternativa de Conflictos) especializado en la gestión integral de procesos de mediación y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Este recurso ofrece una amplia variedad de servicios, desde la tramitación integral de mediaciones privadas, incluyendo la designación del profesional adscrito al Centro, hasta la tramitación de mediaciones públicas en colaboración con la Generalitat de Catalunya.

La decana del ICAB, Cristina Vallejo, ha explicado que “este acuerdo responde a la voluntad del ICAB de promover los ADR dentro de la abogacía y, concretamente, permitirá impulsar la mediación en el ámbito del consumo, ya que se llevarán a cabo con la Diputación de Barcelona diferentes acciones que permitirán reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras, favoreciendo soluciones consensuadas que contribuirán a preservar las relaciones comerciales”.

Además, ha puesto en valor que “gracias a este convenio el ICAB participará en la Comisión de Mediación de la Red Local de Consumo de la Diputación de Barcelona, lo que supone un paso adelante para promover una cultura de consumo más justa, transparente y sostenible”.

El acto ha contado con la asistencia del secretario del ICAB y responsable del Centro ADR ICAB, Carles García Roqueta, la directora de este Centro, Sofía Torras, y otros respresentantes de la Diputació de Barcelona.

Esta acción responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 3, ‘Salud y Bienestar’, y número 12, ‘Producción y Consumo Responsables’. Los 17 ODS fueron proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 y forman parte de la Agenda Global 2030.

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