La abogacía de familia se reúne esta semana en Madrid

El I Congreso del ICAM sobre Derecho de Familia y Sucesiones se celebra este jueves y viernes

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid será esta semana el epicentro del debate jurídico y profesional sobre los grandes retos del Derecho de Familia y Sucesiones, con la celebración, los días 23 y 24 de octubre, del I Congreso del ICAM consagrado a esta disciplina.

En formato estrictamente presencial, el encuentro reunirá en la sede colegial a magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Audiencias, de Primera Instancia, representantes institucionales y de la academia junto a profesionales de la abogacía y otros estamentos jurídicos para abordar los desafíos de una disciplina jurídica en continua evolución y de enorme impacto social.

Impulsado por la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM, que con más de 5.300 integrantes es la más numerosa del Colegio, el Congreso ha agotado todas las plazas disponibles pocos días después de su convocatoria. “El Derecho de Familia es una disciplina compleja, sensible y en constante evolución”, señala Isabel Winkels, vicedecana del ICAM. “Exige una mirada jurídica que no olvide la dimensión emocional y humana de los conflictos, y espacios como este Congreso nos permiten compartir experiencias, analizar nuevas respuestas legales y mejorar nuestra práctica profesional desde una perspectiva colectiva”, añade.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, la vicedecana Isabel Winkels y la presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones, Paloma Zabalgo, inaugurarán el encuentro el jueves a las 09:15 horas junto a la viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Carmen Martín. La clausura, prevista para el viernes a las 14:00 horas, contará con la participación de Encarnación Roca, ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional y con Juan Pablo González del Pozo, magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Madrid y presidente de la Plataforma Familia y Derecho.

A lo largo de dos jornadas, se abordarán cuestiones como la reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre violencia económica, los efectos legales de los convenios reguladores no ratificados y los pactos prematrimoniales, la necesidad de reforzar la confianza procesal entre jueces y abogados, los desafíos del derecho internacional de familia ante relaciones cada vez más complejas y transfronterizas, el impacto de las sentencias del Tribunal Constitucional en esta materia, la evolución del régimen económico matrimonial y las novedades en el ámbito de las sucesiones. Entre los ponentes figuran magistrados como Vicente Magro, Laura Díez, Ángel Luis Campo Izquierdo y María Elósegui, jueza del TEDH, además de notarios, académicos y juristas con amplia experiencia en esta rama del Derecho.

Para Paloma Zabalgo, presidenta de la Sección, este Congreso marca el inicio de una etapa más ambiciosa: “Este Congreso no es un punto de llegada, sino de partida. De aquí saldrán nuevas líneas de formación, más colaboración con las universidades, más proyección internacional y, sobre todo, más espacios de encuentro donde podamos pensar juntos cómo hacer un Derecho de Familia más justo, más humano y más eficaz”.

La jornada del jueves concluirá con una cena de gala a las 20:30 h en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, concebida como espacio de encuentro informal entre los asistentes, los ponentes y los miembros de la comunidad jurídica.

Más información en la web del Congreso: https://web.icam.es/congreso-familia-sucesiones-icam

