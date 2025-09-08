La abogacía lidera la transformación cuando la orienta al bien común

Así lo manifestó el Decano del ICAM Eugenio Ribón en la entrega de los Premios Inkietos 2025 el pasado jueves

El pasaso jueves se celebró en la sede del Banco Santander la entrega de la segunda edición de los Premios Inkietos, reconocimientos anuales que el think tank Inkietos concede a las mejores prácticas en el sector legal en España.

El Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, intervino en la ceremonia de inauguración con un discurso en el que destacó la importancia de la innovación y la gestión orientada al bien común en la abogacía.

Los Premios Inkietos valoran la excelencia en cuatro ámbitos: Impacto Social, Trayectoria Valiente, Management Transformador y LegalOps Disruptivo. La presidenta de Inkietos, Mercedes Carmona, destacó que estos premios reconocen a quienes se atreven a cambiar las reglas del juego en la gestión legal.

Así, en la edición 2025, los galardonados han sido:

Premio Inkietos al Impacto Social: ILUNION – Proyecto UNLIMITED, un programa pionero que impulsa la inclusión laboral de personas con discapacidad física en la abogacía, promoviendo formación, becas y acompañamiento profesional.

Premio Inkietos a la Trayectoria Valiente: Pilar Menor, abogada laboralista y senior partner de DLA Piper en España, reconocida por su liderazgo, mentoría y compromiso con la diversidad e igualdad en la profesión.

Premio Inkietos al Management Transformador: Rafael Fontana, presidente ejecutivo de Cuatrecasas, por su visión de liderazgo cercano e innovador que ha modernizado la gestión interna de la firma durante tres décadas.

Premio Inkietos al LegalOps Disruptivo: Repsol – Proyecto PROTEA, que transformó el área legal de la compañía mediante tecnología, automatización, IA generativa y nuevas metodologías de gestión.

En su discurso, el Decano del ICAM subrayó que los Premios Inkietos “señalan con luz larga aquello que debemos preservar: el sentido de propósito, y aquello que debemos mejorar: la manera de organizarnos, de liderar y de operar”. Además, enfatizó el valor de los cuatro ámbitos premiados como un “mapa de futuro para la función jurídica en España”.

El Decano felicitó personalmente a los galardonados y destacó la relevancia de su labor: “A todos vosotros, gracias por elevar el listón. No solo recogéis un premio: estáis marcando un estándar”.

Durante su intervención, quiso además dejar tres mensajes que, en su opinión, deben guiar el futuro del sector legal. En primer lugar, recordó que el propósito es esencial porque “el Derecho no es un fin en sí mismo. Es un servicio a personas concretas, con problemas concretos”. En segundo lugar, defendió la profesionalización de la innovación al afirmar que “el management transformador y las Legal Operations no son modas, son disciplinas. Si las tomamos en serio, ganan nuestros clientes, nuestros equipos y la reputación de la profesión”. Y, en tercer lugar, destacó la importancia de la alianza dentro del ecosistema jurídico: “El sector legal es más fuerte cuando colabora: firmas, asesorías, departamentos públicos, universidades, colegios profesionales, empresas tecnológicas y think tanks como Inkietos”.

El Decano concluyó subrayando que la mejor manera de honrar estos premios es aplicar su ejemplo en el día a día profesional: “Que cada asunto, cada cliente, cada política interna y cada proyecto de mejora sea un pequeño Inkietos en marcha: inconformista, riguroso, útil. Contad con el ICAM para seguir empujando este camino. Sigamos siendo, juntos, propensos al cambio y responsables del cambio”.

