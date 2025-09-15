La Abogacía premiará la defensa de la abogacía defensora

Abierto plazo de presentación de candidaturas para los XXVII galardones Derechos Humanos “Carlos Carnicer”

El Consejo General de la Abogacía Española ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la XXVII edición de los Premios Derechos Humanos “Carlos Carnicer” de la Abogacía, que este año reconocerán la defensa de la abogacía defensora.

Bajo el lema “La defensa de quienes defienden”, estos galardones se entregarán en las categorías de Persona, incluso a título póstumo, de Institución y Medio de Comunicación, a personas físicas, jurídicas e instituciones que se hayan caracterizado por su labor o actividad y contribuido de forma relevante contra la injusticia y en la defensa de los Derechos Humanos. Podrán otorgarse a candidaturas nacionales e internacionales.

En esta vigésimoséptima edición se ha cambiado el nombre de los Premios en homenaje a Carlos Carnicer, que durante su presidencia del Consejo entre 2001 y 2016 fue un gran defensor de los más vulnerables, y que falleció el pasado abril.

Por otra parte, el Premio Nacho de la Mata reconocerá un año más a personas o instituciones cuya labor se dirija a proteger los derechos de la infancia más vulnerable.

Los candidatos pueden ser presentados por personas o instituciones vinculadas con el mundo de la Abogacía o del Derecho, y por instituciones o empresas.

Las candidaturas deberán presentarse antes del 7 de octubre. Los premios se entregarán en un acto que se celebrará en diciembre.

La concesión de los premios será dirigida por un jurado integrado por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, la del Consejo de Estado, la persona al frente del Ministerio de Justicia; el Defensor del Pueblo, el presidente de la Corte Penal Internacional, el de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, el presidente y la secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española, dos miembros de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos y el presidente de la Confederación Española de la Abogacía Joven.

Y a título personal participarán Victoria Ortega, presidenta emérita de la Abogacía Española; César Pinto, abogado galardonado con el premio en la edición anterior; Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces y Silvia Giménez Salinas, decana emérita de la Abogacía de Barcelona.

LAS BASES PUEDEN CONSULTARSE AQUÍ

