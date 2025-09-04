La Abogacía suscribe convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles

El Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles firmó el pasado día 3 un convenio para fomentar el acceso a la sede electrónica de los registradores.

El convenio, que desarrolla el Convenio Marco suscrito en 2018, fue firmado por el presidente de la Abogacía Salvador González y la presidenta de Colegio de Registradores María Emilia Adán.

En virtud de este acuerdo ambas organizaciones se comprometen a desarrollar las aplicaciones necesarias para fomentar la utilización del documento electrónico en apoderamientos y sus revocaciones. A tal efecto el Colegio de Registradores se compromete a poner a disposición de la Abogacía la documentación y realizar la formación necesaria para su uso. También facilitará el acceso a su sede electrónica.

La Abogacía, por su parte, se compromete a fomentar el uso de este medio de acceso a los registros.

Además, el Colegio de Registradores se compromete, con arreglo a las Directivas de prevención de blanqueo de capitales, a poner a disposición de la Abogacía los datos obrantes en los Registros Mercantiles sobre titularidades reales de entidades societarias o de otro tipo. Y también a facilitar el acceso a tal Registro a la Abogacía y sus colegiados, en cuanto sujetos obligados por la legislación antiblanqueo. Por su parte, el Consejo General de la Abogacía se compromete a difundir entre sus colegiados la utilización de dicho Registro para cumplir con dicha normativa.

Ambas organizaciones organizarán además encuentros periódicos para el estudio de la normativa, así como jornadas formativas. También se pondrá a disposición de la Abogacía la publicidad registral emanada tanto del Registro de la Propiedad como del Mercantil y Bienes Muebles. Y se articulará la forma en que la Abogacía Española pueda acceder a la información estadística tratada por el Colegio de Registradores.

Este convenio, que tendrá la duración de un año, establece también la composición del comité de seguimiento y del comité técnico.

