La AEPD inaugura ‘Diálogos de privacidad’, un espacio para fomentar el intercambio de ideas sobre el entorno digital
En la primera de las conversaciones, el presidente de la Agencia, Lorenzo Cotino, charla con Ignasi Belda, director general de la AESIA
NoticiaElDerecho.com
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha lanzado ‘Diálogos de privacidad’, un formato audiovisual en el que el presidente de la AEPD, Lorenzo Cotino, y el adjunto de la Agencia, Francisco Pérez Bes, dialogan en un tono cercano y divulgativo con representantes institucionales y especialistas de distintos sectores.
En esta sección se abordan temas de actualidad relacionados con la protección de datos con el objetivo de intercambiar conocimiento y aportar distintas perspectivas sobre los retos y las oportunidades del entorno digital.
La sección se inaugura con el diálogo entre el presidente de la Agencia y el director general de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), Ignasi Belda, en el que tratan temas como la innovación ética y responsable, los diferentes proyectos en marcha o la coordinación entre autoridades para aplicar la normativa de IA.
La sección Diálogos de Privacidad forma parte del Laboratorio de la Agencia, un proyecto recogido en su Plan estratégico 2025-2030 que apunta a la colaboración con personas expertas del ámbito de la academia y los sectores público y privado.
En la próxima edición de ‘Diálogos de privacidad’, Francisco Pérez Bes, adjunto de la Agencia conversará con Elvira Tejada, fiscal de sala coordinadora nacional contra la cibercriminalidad informática.
