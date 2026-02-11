PREMIO

La Fundación Aequitas convoca la III Edición del Premio Héroes Anónimos

Noticia

Este reconocimiento -dotado con 12.000 euros- fue creado para conmemorar el 25º aniversario de la constitución de la Fundación Aequitas.

Héroes Anónimos AEquitas_img

La Fundación Aequitas ha hecho públicas las bases de la convocatoria de la III Edición de su premio Héroes Anónimos.

Este galardón -dotado con 12.000 euros- fue constituido con motivo del 25º Aniversario de la creación de la Fundación para reconocer una conducta ejemplar: la de un “héroe anónimo”. La de una persona que, discretamente, ha actuado a lo largo del tiempo dedicándose y esforzándose para que se reconozcan los derechos de las personas con discapacidad contribuyendo a su eficaz aplicación.