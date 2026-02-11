La Fundación Aequitas convoca la III Edición del Premio Héroes Anónimos

Este reconocimiento -dotado con 12.000 euros- fue creado para conmemorar el 25º aniversario de la constitución de la Fundación Aequitas.

La Fundación Aequitas ha hecho públicas las bases de la convocatoria de la III Edición de su premio Héroes Anónimos.

Este galardón -dotado con 12.000 euros- fue constituido con motivo del 25º Aniversario de la creación de la Fundación para reconocer una conducta ejemplar: la de un “héroe anónimo”. La de una persona que, discretamente, ha actuado a lo largo del tiempo dedicándose y esforzándose para que se reconozcan los derechos de las personas con discapacidad contribuyendo a su eficaz aplicación.

