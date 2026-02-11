La nueva Junta Directiva del Grupo de Abogados Jóvenes toma posesión de sus cargos

El equipo gestor, encabezado por el letrado Pablo Sánchez Llavero, inicia esta nueva etapa con el objetivo de luchar por el Colegio y por la Abogacía Joven granadina.

El Salón de Actos del Colegio de Abogados de Granada ha acogido el martes 11 de febrero la ceremonia de toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Grupo de Abogados Jóvenes tras las elecciones celebradas el pasado mes de enero, en las que se proclamó vencedora la candidatura encabezada por el letrado Pablo Sánchez Llavero.

Grupo Abogados Jóvenes

“Es un día importante porque incorporamos al staff del Colegio a un grupo tan relevante que es el único al que hacen referencia expresa los Estatutos de la Corporación y del Consejo General de la Abogacía Española”, ha resaltado el decano, Leandro Cabrera Mercado. De ahí que el acto haya tenido un carácter solemne, con la presencia de los miembros de la Junta de Gobierno y de la Juntas Directivas saliente y entrante del GAJ de Granada, togados todos, además de familiares y compañeros de los representantes de la agrupación. No hay que olvidar que, como ha recordado Cabrera, “el Grupo de Abogados Jóvenes tiene que remover conciencias”, instando a sus integrantes a que, “con la lealtad institucional debida”, sean “rebeldes”. “El Grupo de Abogados Jóvenes se nutre de vuestro tiempo y esfuerzo, pero os animo a que en los momentos ingratos recordéis este juramento o promesa”, les ha aconsejado el presidente de la Federación Andaluza de Jóvenes Abogados, Felipe José Romero Rumín, presente en el acto.

“Os prometemos luchar por nuestro Colegio y por el futuro de la Abogacía Joven”, ha adelantado Sánchez Llavero tras el juramento o promesa del nuevo equipo gestor, completado por Antonio Estella Aroza, como vicepresidente; José Ignacio García-Trevijano Cervilla, como secretario; María Pérez Álvarez, como tesorera; y Elvira Noguerol Solera, Clara Iset Feixas Rodríguez y Fernando Rodríguez Salguero, como vocales. No obstante, la ética y los valores han tenido un papel destacado en su discurso.

“Espero que la Deontología sea la piedra angular en la carrera profesional de cualquier letrado, con especial importancia en aquellos compañeros que inician esta nueva etapa de sus vidas”, ha comentado el presidente del GAJ, que no ha olvidado manifestar su agradecimiento al equipo predecesor, a la Junta de Gobierno del Colegio y sus trabajadores y enfatizar el compromiso de la Abogacía Joven granadina. “No me cabe la menor duda de que nos esperan tres años de trabajo, pero también de éxitos”, ha señalado.

Proceso electoral

En este sentido, la presidenta saliente, María Ruz Corral, se ha referido al valor especial de esta nueva Junta Directiva, fruto de un proceso electoral que no se celebraba desde el año 2014. “Eso dice mucho, y muy bueno, de nuestra abogacía joven: de que hay ganas, hay predisposición, hay interés por hacer cosas nuevas, por participar y, sobre todo, por sentirse parte del Colegio”, ha indicado durante sus palabras de despedida, aprovechando el momento para agradecer a la Junta de Gobierno y empleados del Colegio el trato recibido.

“Habéis trabajo bien, sabiendo quiénes sois y dónde estáis, de tal manera que habéis creado conciencia de que la decisión será más acertada si tenemos en cuenta a la abogacía joven”, ha afirmado el decano. Tampoco se ha olvidado Ruz Corral de su equipo: Ernesto Abraham Manzano Luque, Antonio Garrido Herrero, Mercedes Muñoz Quesada, Alejandro Gómez Fernández, Isabel María García Mármol y Pablo Sánchez Llavero. “Hemos vivido momentos intensos, de pánico, pero también bonitos y divertidos”, ha aseverado, avanzando a sus sucesores que van a vivir “una de las etapas más bonitas de vuestras vidas”.

