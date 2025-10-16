La presidenta del TS agradece la labor de la policía en la protección de los derechos y libertades

Perelló ha pronunciado estas palabras durante el acto de entrega de las condecoraciones al mérito policial que, con ocasión del día del patrón de la Policía Nacional, concede la Comisaría Especial del CGPJ, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. En esta ocasión, los condecorados han sido quince miembros de la Policía Nacional y siete civiles, entre ellos el expresidente en funciones del Tribunal Supremo y expresidente de la Sala Primera del alto Tribunal, Francisco Marín Castán.
Durante su intervención, la presidenta del TS y del CGPJ ha destacado “la genuina vocación de servicio y el profundo sentido del deber” que acompañan a los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional. Cualidades a las que hay que sumar, ha asegurado, “la disciplina, el sacrificio, el sentido ético o la lealtad institucional” en el desempeño de sus funciones.
También ha reconocido el trabajo que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil realizan en el ejercicio de sus funciones como Policía Judicial, un desempeño que resulta “esencial” para el buen desarrollo de la función de jueces y magistrados y que constituye “una herramienta irreemplazable para la eficacia de la función jurisdiccional”.
Al acto, celebrado en la sede del órgano de gobierno de los jueces, han asistido, entre otras autoridades, el vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitri Berberoff; los presidentes de las Salas Primera, Tercera y Quinta del alto Tribunal, Ignacio Sancho Gargallo, Pablo Lucas Murillo de la Cueva y Jacobo Barja de Quiroga, respectivamente; el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, y el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.