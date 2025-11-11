La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, Premio Carlos Tovar 2025

Por su destacada trayectoria en defensa de la infancia y el Derecho de Familia

La vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Isabel Winkels Arce, ha sido galardonada con el Premio Carlos Tovar 2025, otorgado por la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Infancia y Parentalidad Positiva (ASEMIP) durante su X Congreso Nacional, celebrado en la Universidad CEU San Pablo de Madrid bajo el lema «El impacto de la Inteligencia Artificial en la Infancia y la Familia».

El prestigioso reconocimiento distingue la dilatada trayectoria profesional de la vicedecana en la defensa de los derechos de los menores, la infancia y la adolescencia, así como su aportación al desarrollo del Derecho de Familia y su firme compromiso con la especialización y la formación jurídica.

Durante el acto de entrega, Isabel Winkels agradeció el galardón con un emotivo discurso en el que reivindicó, una vez más, la necesidad de contar con juzgados especializados en materia de familia, infancia y capacidad.

La vicedecana subrayó las desigualdades que todavía existen en el acceso a la justicia especializada, recordando que, “Hay ciudadanos que por el hecho del código postal tienen acceso a una justicia especializada, con un juez y un fiscal formados en familia, y otros que, por esa misma razón, deben acudir a juzgados mixtos, cuyos titulares son auténticos héroes por la diversidad y complejidad de los asuntos que afrontan”.

Asimismo, Winkels advirtió sobre los riesgos que suponen las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en la infancia, defendiendo la necesidad de un mayor control normativo y educativo: “O ponemos límites a esto, o de verdad la sociedad tendrá un problema gravísimo. La inteligencia artificial tiene innegablemente un montón de beneficios, pero los peligros, sobre todo para los vulnerables, están ahí. Y creo que es necesario controlarlos”.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y colegiada en el ICAM desde 1987, Isabel Winkels es socia-directora de Winkels Abogados, despacho especializado en Derecho de Familia y Familia Internacional. Fundadora y expresidenta de la Sección de Familia del Colegio, ha impulsado la creación de la Sección de Infancia del ICAM y es profesora en el Máster de Acceso a la Abogacía del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), además de formar parte del Consejo Académico de la Escuela de Técnica Jurídica (ETJ).

El Premio Carlos Tovar, instituido en memoria del médico y vicepresidente fundador de ASEMIP, reconoce cada año a personas cuya trayectoria refleja una profunda vocación de servicio y compromiso con la protección de la infancia. En ediciones anteriores, este galardón ha recaído en figuras de reconocido prestigio como Su Majestad la Reina Doña Sofía, el Papa Francisco, el magistrado Emilio Calatayud o el psicólogo Javier Urra.

Con este premio, Isabel Winkels se suma a la lista de profesionales que han dedicado su vida a la protección de los menores y a la mejora de la justicia de familia, reafirmando el compromiso del ICAM con una abogacía comprometida, humana y al servicio de la sociedad.

