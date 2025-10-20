Legalsha ficha al abogado Andreé Romero como director de Estrategia

Trabajó como Legal Councel en PwC y fue Legal Manager y director de grandes cuentas para el sector legal en Intrum

Abogados Legalsha, la firma legaltech especializada en derecho bancario y defensa del consumidor, ha anunciado la incorporación del abogado Andreé Romero como nuevo director de Estrategia (CSO) de la compañía.

Romero trabajará mano a mano con el CEO de Abogados Legalsha, Rebin Shamamy, para coordinar y ejecutar la estrategia global del despacho, impulsando su consolidación como referencia en litigación bancaria y defensa de los consumidores.

Entre sus principales objetivos estarán el desarrollo e implantación de nuevas líneas de negocio, con especial foco en innovación; la consolidación y adopción de nuevas tecnologías legaltech para los procesos internos y externos de la firma, y la creación de alianzas que fortalezcan el posicionamiento de Legalsha en el mercado nacional e internacional.

Andreé Romero cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito jurídico y empresarial. Anteriormente trabajó como Legal Counsel en PwC y, antes de incorporarse a Legalsha, fue Legal Manager y director de grandes cuentas del sector legal en Intrum, multinacional sueca de servicios financieros.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, con un máster en cumplimiento normativo y controller jurídico por la Universidad de Nebrija, y ha cursado el programa de Desarrollo Profesional LegalTech en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Compagina su actividad profesional con la docencia en instituciones como Lab School y es miembro de la Sección de Derecho Digital e Innovación del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

"La incorporación de Andreé refuerza nuestro compromiso con la innovación y la tecnología aplicada al derecho. Su visión analítica y estratégica nos ayudará a seguir creciendo y consolidar a Legalsha como despacho de referencia en la transformación del sector legal", ha señalado el CEO de Abogados Legalsha. “Nos permitirá también diseñar soluciones más eficientes para acelerar la resolución y ejecución de los procedimientos judicializados de nuestros clientes”, añade Shamamy.

Con este nombramiento, Legalsha, que opera en toda España, refuerza su equipo directivo en un momento clave de crecimiento de la compañía del sector legal. Este mismo año, la firma anunció la apertura de una nueva oficina en Gerona dedicada en exclusiva a la ley de segunda oportunidad, en colaboración con Salatan.IO, legaltech especializada en inteligencia artificial y automatización para el sector legal, consolidando así su apuesta por ofrecer soluciones innovadoras y situarse como uno de los despachos líderes en su área de práctica.

