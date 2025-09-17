LETSLAW refuerza su práctica de Tech & Data con la incorporación de Víctor Morán como socio

Cuentan con una red global de partners en más de 40 países, lo que nos permite acompañar a emprendedores y empresas innovadoras en cualquier jurisdicción donde decidan opera

El despacho forma parte de GRUPO LETS, un ecosistema empresarial que reúne distintas firmas con el objetivo de ofrecer una cobertura global.

LETSLAW, despacho de abogados especializado en derecho tecnológico y digital, ha incorporado a Víctor Morán como nuevo socio del área de Tech & Data. Con esta incorporación, la firma da un paso más en su estrategia de consolidar un equipo de referencia en el ámbito del derecho digital, la ciberseguridad y la protección de datos, en un momento clave marcado por la entrada en vigor de normativas europeas como DORA, NIS-II y el Reglamento de Inteligencia Artificial.

Graduado en Derecho con especialización en ciberseguridad, riesgos y seguridad digital, Víctor Morán cuenta con más de diez años de experiencia asesorando a empresas nacionales e internacionales en proyectos de protección de datos, propiedad intelectual, contratos tecnológicos y regulación digital y operaciones corporativas en el ecosistema emprendedor y tecnológico.

A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado su carrera en firmas de primer nivel como Fieldfisher donde era socio del Departamento de Tech & Data, además de Deloitte y BDO. En este tiempo ha liderado proyectos de adaptación, revisión y auditoría en materia de protección de datos y ha asumido funciones de Dirección de Asesorías Jurídicas y Delegado de Protección de Datos (DPO) en multinacionales de sectores clave como el energético, bancario, telecomunicaciones y retail.

Su experiencia también incluye el asesoramiento en rondas de inversión y operaciones de M&A en el sector tecnológico y emprendedor, así como en contratos mercantiles relacionados con software, SaaS, propiedad intelectual e industrial, derechos de autor e imagen. Además, ha trabajado asesorando en proyectos de producción audiovisual y en la aplicación de normativa regulatoria como el Data Act, y la preparación de compañías a la regulación europea sobre inteligencia artificial, uno de los campos de mayor crecimiento en el derecho digital.

Con esta incorporación, LETSLAW refuerza su posición en el mercado como un despacho ágil, innovador y orientado a ofrecer un servicio integral en todas las áreas del derecho digital y corporativo, acompañando tanto a scale-ups y startups como a grandes corporaciones en sus procesos de crecimiento e internacionalización.

“Para nuestra firma es un gran paso contar con un perfil como el de Víctor, que aporta no solo un sólido conocimiento técnico, sino también una clara visión estratégica para ayudar a nuestros clientes a anticipar los retos que plantea el marco regulatorio europeo en materia de tecnología y datos”, ha señalado José María Baños, socio director de LETSLAW

Por su parte, Víctor Morán ha destacado: “Es un orgullo incorporarme a LETSLAW, una firma reconocida en el sector digital. Mi objetivo es aportar mi experiencia para consolidar un área de Tech & Data que no solo acompañe a nuestros clientes en el cumplimiento normativo, sino que les aporte valor estratégico para crecer con seguridad en un contexto de transformación tecnológica constante”.

