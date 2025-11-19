También se celebrará la comparecencia de la única candidata a la presidencia de la Audiencia Provincial de Navarra

Los aspirantes a magistrado/a de la Sala 2ª TS comparecen hoy ante la Comisión de Calificación

Noticia

Los aspirantes a una plaza de magistrado/a de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de juristas, comparecerán hoy miércoles ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial para exponer su currículo.

Tribunal Supremo

Las comparecencias serán retransmitidas en streaming en la web www.poderjudicial.es en el siguiente enlace:

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Retransmisiones-en-directo/

Los horarios de las comparecencias son los siguientes: 

Magistrado/a de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (turno de juristas)

Bacigalupo Saggese, Silvina                                                      10:50 horas

Catedrática. Universidad Autónoma de Madrid

Banacloche Palao, Julio                                                            11:05 horas

Catedrático. Universidad Complutense de Madrid

Carrasco Andrino, María del Mar                                              11:20 horas

Catedrática. Universidad de Alicante

García-Panasco Morales, Guillermo                                           11:35 horas

Letrado del Tribunal Constitucional. Fiscal (en servicios especiales)

Gil Gil, Alicia                                                                            11:50 horas

Catedrática. Universidad Nacional de Educación a Distancia

Juanatey Dorado, María del Carmen Marina                              12:05 horas

Catedrática. Universidad de Alicante

Lloria García, María de la Paz                                                   12:20 horas

Catedrática. Universidad de Valencia

Martín Molina, Alejandro Andrés                                      12:35 horas

Juez sustituto

Mata Barranco, Norberto Javier de la                                        12:50 horas

Catedrático. Universidad del País Vasco

Ollé Sesé, Manuel                                                                    13:05 horas

Abogado. Profesor titular. Universidad Complutense de Madrid

Pérez del Valle, Carlos José                                                      13:20 horas

Catedrático. Universidad Abat Oliva-CEU. Magistrado (en excedencia)

Santos Vijande, Jesús María                                                     13:35 horas

Magistrado. Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Uriarte Valiente, Luis María                                                      13:50 horas

Fiscal

Verdú López, Francisco Javier                                                  14:05 horas

Abogado

Presidencia de la Audiencia Provincial de Navarra 

Llorca Blanco, Ana Montserrat                                                 14:20 horas

Magistrada. Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Navarra