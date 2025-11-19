Los aspirantes a magistrado/a de la Sala 2ª TS comparecen hoy ante la Comisión de Calificación

Las comparecencias serán retransmitidas en streaming en la web www.poderjudicial.es en el siguiente enlace:
Los horarios de las comparecencias son los siguientes:
Magistrado/a de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (turno de juristas)
Bacigalupo Saggese, Silvina 10:50 horas
Catedrática. Universidad Autónoma de Madrid
Banacloche Palao, Julio 11:05 horas
Catedrático. Universidad Complutense de Madrid
Carrasco Andrino, María del Mar 11:20 horas
Catedrática. Universidad de Alicante
García-Panasco Morales, Guillermo 11:35 horas
Letrado del Tribunal Constitucional. Fiscal (en servicios especiales)
Gil Gil, Alicia 11:50 horas
Catedrática. Universidad Nacional de Educación a Distancia
Juanatey Dorado, María del Carmen Marina 12:05 horas
Catedrática. Universidad de Alicante
Lloria García, María de la Paz 12:20 horas
Catedrática. Universidad de Valencia
Martín Molina, Alejandro Andrés 12:35 horas
Juez sustituto
Mata Barranco, Norberto Javier de la 12:50 horas
Catedrático. Universidad del País Vasco
Ollé Sesé, Manuel 13:05 horas
Abogado. Profesor titular. Universidad Complutense de Madrid
Pérez del Valle, Carlos José 13:20 horas
Catedrático. Universidad Abat Oliva-CEU. Magistrado (en excedencia)
Santos Vijande, Jesús María 13:35 horas
Magistrado. Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Uriarte Valiente, Luis María 13:50 horas
Fiscal
Verdú López, Francisco Javier 14:05 horas
Abogado
Presidencia de la Audiencia Provincial de Navarra
Llorca Blanco, Ana Montserrat 14:20 horas
Magistrada. Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Navarra