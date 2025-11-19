Los aspirantes a magistrado/a de la Sala 2ª TS comparecen hoy ante la Comisión de Calificación

También se celebrará la comparecencia de la única candidata a la presidencia de la Audiencia Provincial de Navarra

Los aspirantes a una plaza de magistrado/a de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de juristas, comparecerán hoy miércoles ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial para exponer su currículo.

Las comparecencias serán retransmitidas en streaming en la web www.poderjudicial.es en el siguiente enlace:

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Retransmisiones-en-directo/

Los horarios de las comparecencias son los siguientes:

Magistrado/a de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (turno de juristas) Bacigalupo Saggese, Silvina 10:50 horas Catedrática. Universidad Autónoma de Madrid Banacloche Palao, Julio 11:05 horas Catedrático. Universidad Complutense de Madrid Carrasco Andrino, María del Mar 11:20 horas Catedrática. Universidad de Alicante García-Panasco Morales, Guillermo 11:35 horas Letrado del Tribunal Constitucional. Fiscal (en servicios especiales) Gil Gil, Alicia 11:50 horas Catedrática. Universidad Nacional de Educación a Distancia Juanatey Dorado, María del Carmen Marina 12:05 horas Catedrática. Universidad de Alicante Lloria García, María de la Paz 12:20 horas Catedrática. Universidad de Valencia Martín Molina, Alejandro Andrés 12:35 horas Juez sustituto Mata Barranco, Norberto Javier de la 12:50 horas Catedrático. Universidad del País Vasco Ollé Sesé, Manuel 13:05 horas Abogado. Profesor titular. Universidad Complutense de Madrid Pérez del Valle, Carlos José 13:20 horas Catedrático. Universidad Abat Oliva-CEU. Magistrado (en excedencia) Santos Vijande, Jesús María 13:35 horas Magistrado. Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Uriarte Valiente, Luis María 13:50 horas Fiscal Verdú López, Francisco Javier 14:05 horas Abogado

Presidencia de la Audiencia Provincial de Navarra Llorca Blanco, Ana Montserrat 14:20 horas Magistrada. Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Navarra

