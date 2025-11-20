Los inventores españoles apuestan por España, el reto está en el mercado internacional

Según la previsión de ClarkeModet, las solicitudes de patentes nacionales crecerán un 12,9% este año, frente al crecimiento de solo un 1% de las solicitudes internacionales

Las patentes nacionales solicitadas por españoles volverán a crecer este 2025, con un 12,9% más de solicitudes al cierre del año. Así lo apuntan las previsiones del grupo internacional ClarkeModet, basadas en los datos mensuales de 2025 publicados por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Este resultado contrasta con la posición en patentes del país a nivel global. España creció sólo un 1% en solicitudes de patentes en el mundo, según se desprende del informe World Intellectual Property Indicators 2025, recientemente publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). De acuerdo con este informe, basado en datos de 2024, España ocupa el puesto 24 de un ranking global que vuelven a liderar China y Estados Unidos

Como explica Benjamín Martínez, Director de Business Intelligence en ClarkeModet, «la innovación nacional vive un buen momento, pero tenemos por delante el reto de mejorar nuestra posición internacional para fomentar la competitividad de España en el exterior». Según el experto en propiedad intelectual, la situación geopolítica internacional y los aranceles en EE. UU. podrían explicar este «repliegue» del solicitante español de patentes a mercados más cercanos durante el pasado año.

Récord histórico de solicitudes de marcas nacionales

Además de crecer en patentes españolas, la previsión de ClarkeModet apunta también hacia un crecimiento de solicitudes en otras figuras clave de propiedad industrial en España, como las marcas españolas (+9,4%), diseños nacionales (+6,8%) y modelos de utilidad nacionales (+4,8%).

De hecho, todo apunta a que España batirá este año el récord en número de solicitudes de marca nacional desde el año 2008, con más de 56.000 signos distintivos nuevos solicitados ante la OEPM al cierre de 2025.

No obstante, y más allá de los datos de registro, «España tiene por delante el desafío de impulsar la transferencia de tecnología y la rentabilidad real de la innovación. Actualmente, la mayoría de las invenciones de españoles que se patentan no consigue transformarse en negocio», concluye Benjamín Martínez.

