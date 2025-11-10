María del Mar García Calvo, nueva consejera de la Abogacía Española

Sustituye en el cargo a Fernando Candela, anterior decano del Colegio de la Abogacía de Alicante

María del Mar García Calvo, presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, ha tomado posesión hoy como nueva consejera del Consejo General de la Abogacía Española en el Pleno celebrado esta mañana en Madrid.

Desde el 23 de octubre representa a los abogados y abogadas de la Comunidad Valenciana y estará al frente del Consejo autonómico durante el próximo año, sustituyendo en el cargo a Fernando Candela, anterior decano del Colegio de la Abogacía de Alicante.

La nueva presidenta es abogada ejerciente desde enero de 1989 y cuenta con 36 años de ejercicio profesional especializada en Derecho civil y Penal. Durante 15 años ha desempeñado el cargo de vicedecana del Colegio de Abogados de Orihuela. Su implicación institucional la llevó a presentarse en las elecciones de diciembre de 2009, y desde 2010 forma parte como consejera del Consejo Valenciano.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos