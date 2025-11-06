Así lo han pedido la Abogacía y la Conferencia de Decanos y Decanas de Derecho en una reunión institucional

Necesidad de reforma de la prueba de acceso a la abogacía

Noticia

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y el presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho, Javier Fernández Teruelo, han mantenido una reunión institucional para abordar los retos que afronta la formación jurídica en España.

Abogacía y decanos

En la reunión han intercambiado impresiones sobre el estado actual de la formación académica de los estudiantes de Derecho y la necesidad de reformar la prueba de acceso a la abogacía.

El presidente de la Abogacía insistió en que es necesario que sea más práctica y que se realice en formato presencial, así como que evalúe habilidades profesionales reales.

Fernández Teruelo coincidió en la importancia de mejorar el proceso selectivo y de garantizar la calidad de la formación en todos los centros, para asegurar que los futuros abogados accedan a la profesión con la mejor preparación. González le trasladó su compromiso con la excelencia académica y profesional, y con el fortalecimiento del vínculo entre la universidad y el ejercicio del Derecho en beneficio de la justicia y de la sociedad.

El encuentro ha servido también para explorar nuevas fórmulas de colaboración entre la Abogacía Española y las facultades de Derecho.