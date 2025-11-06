Necesidad de reforma de la prueba de acceso a la abogacía

Así lo han pedido la Abogacía y la Conferencia de Decanos y Decanas de Derecho en una reunión institucional

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y el presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho, Javier Fernández Teruelo, han mantenido una reunión institucional para abordar los retos que afronta la formación jurídica en España.

En la reunión han intercambiado impresiones sobre el estado actual de la formación académica de los estudiantes de Derecho y la necesidad de reformar la prueba de acceso a la abogacía.

El presidente de la Abogacía insistió en que es necesario que sea más práctica y que se realice en formato presencial, así como que evalúe habilidades profesionales reales.

Fernández Teruelo coincidió en la importancia de mejorar el proceso selectivo y de garantizar la calidad de la formación en todos los centros, para asegurar que los futuros abogados accedan a la profesión con la mejor preparación. González le trasladó su compromiso con la excelencia académica y profesional, y con el fortalecimiento del vínculo entre la universidad y el ejercicio del Derecho en beneficio de la justicia y de la sociedad.

El encuentro ha servido también para explorar nuevas fórmulas de colaboración entre la Abogacía Española y las facultades de Derecho.

