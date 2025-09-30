Ontier incorpora a Carlos Rodríguez Barrigüete como socio de Fiscal

Ontier refuerza su departamento de Fiscal con la incorporación de Carlos Rodríguez Barrigüete como socio, reforzando así su compromiso estratégico de integrar talento jurídico de primer nivel en un área clave para el crecimiento de la firma tanto en España como a nivel internacional.

Con más de 25 años de trayectoria, Carlos Rodríguez Barrigüete es un referente en fiscalidad de fusiones y adquisiciones, tributación internacional, financiación de proyectos y reestructuraciones corporativas, habiendo asesorado a multinacionales, fondos de inversión y grandes grupos empresariales en operaciones de alto impacto. Su experiencia se extiende a la planificación fiscal de inversiones transfronterizas, la fiscalidad del capital riesgo , así como a la defensa en litigios y procedimientos de inspección tributaria, en sectores tan diversos como energía, farmacéutico y agroalimentario.

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en DLA Piper, donde durante casi dos décadas lideró el área de Tax en España, y previamente en Squire Sanders y EY. Además de su práctica profesional, combina la abogacía con la docencia en instituciones de prestigio como IE Business School y ESADE, donde imparte materias vinculadas a la fiscalidad internacional y el capital riesgo.

Cristina Camarero, socia directora de Ontier España, subraya que: “ Con la incorporación de Carlos reforzamos un área que cada vez es más determinante en la toma de decisiones estratégicas de nuestros clientes. Su profundo conocimiento y su capacidad para aportar soluciones innovadoras en operaciones complejas nos sitúan en una posición privilegiada para acompañar a nuestros clientes en un entorno normativo exigente y globalizado.”

Teresa Valdelomar, socia responsable del área de Fiscal añade que: “La incorporación de Carlos supone un refuerzo decisivo para nuestra práctica fiscal. Su gran experiencia en el ámbito transaccional y en la planificación internacional de grupos globales nos permitirá seguir acompañando a nuestros clientes en un contexto marcado por la incertidumbre regulatoria y la creciente presión tributaria. Con su llegada, damos un paso más en la construcción de un área fiscal que combina excelencia técnica, innovación y un enfoque claro en el crecimiento de nuestros clientes. Su perfil es también clave dentro de nuestra estrategia de afianzar y ampliar nuestra presencia en otras jurisdicciones.”

Por su parte, Carlos Rodríguez señala que: “La fiscalidad vive un momento de transformación marcado por la digitalización, la transparencia y un marco regulatorio cada vez más exigente. En este contexto, las empresas y fondos necesitan anticiparse, no solo adaptarse. De la mano del magnífico equipo de profesionales de Ontier, mi objetivo será ayudar a nuestros clientes a navegar esta complejidad con soluciones que sean sólidas y sobre todo, que les permitan alcanzar con confianza sus metas de negocio.”

La incorporación de Carlos Rodríguez Barrigüete consolida la estrategia de Ontier de reforzar sus áreas clave con socios de reconocido prestigio, capaces de liderar equipos, atraer talento y acompañar a clientes en decisiones críticas con soluciones fiscales innovadoras.

En los últimos meses, Ontier ha llevado a cabo diversos movimientos estratégicos de calado, como la creación de un Middle East Desk para atender las oportunidades en Oriente Medio, la integración en Italia de los equipos liderados por Simone Grassi (Litigación) y Stefano Zappalà (Corporate M&A), o la incorporación del despacho Matthei en Chile, que ha permitido duplicar el tamaño de la oficina en este país. A ello se suman fichajes como el de Manuel Mingot como socio de Banking&Finance, Rafael Alonso como Counsel en Corporate y M&A o los recientes nombramientos de Javier Muñoz Martínez como Director Internacional de la firma y de Michael O. Mena como socio director de la oficina de Miami, consolidando un modelo que combina visión global y conocimiento local.

