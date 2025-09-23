Osborne Clarke ficha a Victoria Bobo

Con amplia experiencia en todo tipo de operaciones de financiación, Victoria asesora habitualmente a fondos de private equity, instituciones financieras y corporates en operaciones complejas y con un marcado componente internacional.
Victoria se une al despacho para reforzar y potenciar una práctica en plena expansión en el mercado español. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y miembro de la organización Women in a Legal World (WLW).
Su integración en el equipo de derecho financiero de Osborne Clarke que dirige el socio Eduard Arruga contribuirá a impulsar la práctica bancaria y financiera del despacho. En palabras de Arruga: “La incorporación de Victoria a la firma en España es un paso muy importante y necesario para nosotros. Hemos experimentado un fuerte crecimiento de nuestro volumen de negocio en los últimos años en operaciones complejas de financiaciones internacionales, en proyectos de adquisición y en financiaciones corporativas, y Victoria aporta un gran valor y experiencia en este tipo de operaciones.”