Osborne Clarke ficha a Victoria Bobo

Como Counsel para reforzar su área de Banking and Finance en España

Osborne Clarke incorpora a Victoria Bobo Jaureguízar como Counsel a su departamento de Banking & Finance en España tras una dilatada trayectoria de más de 12 años en Freshfields Bruckhaus Deriger, tanto en las oficinas de Madrid como de París, especializada en el ámbito del derecho financiero.

Con amplia experiencia en todo tipo de operaciones de financiación, Victoria asesora habitualmente a fondos de private equity, instituciones financieras y corporates en operaciones complejas y con un marcado componente internacional.

Victoria se une al despacho para reforzar y potenciar una práctica en plena expansión en el mercado español. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y miembro de la organización Women in a Legal World (WLW).

Su integración en el equipo de derecho financiero de Osborne Clarke que dirige el socio Eduard Arruga contribuirá a impulsar la práctica bancaria y financiera del despacho. En palabras de Arruga: “La incorporación de Victoria a la firma en España es un paso muy importante y necesario para nosotros. Hemos experimentado un fuerte crecimiento de nuestro volumen de negocio en los últimos años en operaciones complejas de financiaciones internacionales, en proyectos de adquisición y en financiaciones corporativas, y Victoria aporta un gran valor y experiencia en este tipo de operaciones.”

