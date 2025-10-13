Pérez-Llorca refuerza su oficina de Lisboa

Con la incorporación de Sébastien Coquard como socio, con amplia experiencia en M&A e Infraestructuras en mercados emergentes

Pérez Llorca ha anunciado hoy la incorporación de Sébastien Coquard como socio de las áreas de Corporate e Infraestructuras en su oficina de Lisboa.

Con una trayectoria consolidada en fusiones y adquisiciones, joint ventures, reestructuraciones societarias y operaciones de mercado de capitales, su incorporación contribuye al posicionamiento internacional de la oficina en la práctica de M&A y en sectores clave como transporte, logística, energía y proyectos de infraestructuras a gran escala.

Esta incorporación representa un paso más en el refuerzo de la capacidad cross-border de Pérez-Llorca desde Lisboa, con un enfoque en operaciones internacionales complejas.

Antes de unirse a Pérez-Llorca, Coquard ha desarrollado su carrera en uno de los principales conglomerados privados de transporte marítimo, terminales portuarias y logística, donde ha liderado operaciones de M&A en diferentes geografías y ha participado en la negociación de contratos comerciales complejos. A lo largo de su carrera, también tuvo la oportunidad de asesorar a varios consejos de administración del grupo, donde ocupó puestos de gobierno.

Es licenciado en Derecho por la Universidade Católica Portuguesa y cuenta con un máster en Derecho y Gestión por la misma institución, en colaboración con la Católica Lisbon School of Business & Economics.

Gonçalo Capela Godinho, Country Chair de Pérez‑Llorca en Portugal, ha señalado: “Sébastien aporta un profundo conocimiento del mercado internacional de infraestructuras y logística, que refuerza significativamente nuestras capacidades en Lisboa y nos permitirá ofrecer a nuestros clientes una propuesta de valor que va mucho más allá del mercado nacional. Además, su relación con el tejido empresarial y entidades públicas en diversos mercados emergentes reforzará el apoyo que ofrecemos a nuestros clientes con intereses en regiones como América Latina y los mercados lusófonos, en particular. Su experiencia internacional en M&A e Infraestructuras es una apuesta relevante para el crecimiento del asesoramiento cross-border desde Lisboa.”

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos