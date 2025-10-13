Pérez-Llorca refuerza su oficina de Lisboa

Con una trayectoria consolidada en fusiones y adquisiciones, joint ventures, reestructuraciones societarias y operaciones de mercado de capitales, su incorporación contribuye al posicionamiento internacional de la oficina en la práctica de M&A y en sectores clave como transporte, logística, energía y proyectos de infraestructuras a gran escala.
Esta incorporación representa un paso más en el refuerzo de la capacidad cross-border de Pérez-Llorca desde Lisboa, con un enfoque en operaciones internacionales complejas.
Antes de unirse a Pérez-Llorca, Coquard ha desarrollado su carrera en uno de los principales conglomerados privados de transporte marítimo, terminales portuarias y logística, donde ha liderado operaciones de M&A en diferentes geografías y ha participado en la negociación de contratos comerciales complejos. A lo largo de su carrera, también tuvo la oportunidad de asesorar a varios consejos de administración del grupo, donde ocupó puestos de gobierno.
Es licenciado en Derecho por la Universidade Católica Portuguesa y cuenta con un máster en Derecho y Gestión por la misma institución, en colaboración con la Católica Lisbon School of Business & Economics.
Gonçalo Capela Godinho, Country Chair de Pérez‑Llorca en Portugal, ha señalado: “Sébastien aporta un profundo conocimiento del mercado internacional de infraestructuras y logística, que refuerza significativamente nuestras capacidades en Lisboa y nos permitirá ofrecer a nuestros clientes una propuesta de valor que va mucho más allá del mercado nacional. Además, su relación con el tejido empresarial y entidades públicas en diversos mercados emergentes reforzará el apoyo que ofrecemos a nuestros clientes con intereses en regiones como América Latina y los mercados lusófonos, en particular. Su experiencia internacional en M&A e Infraestructuras es una apuesta relevante para el crecimiento del asesoramiento cross-border desde Lisboa.”