PONS IP analiza el impacto de la IA en la música y los derechos de autor con motivo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual

Los expertos coincidieron en la urgente necesidad de una regulación específica que proteja tanto la voz, como la imagen y el estilo de los artistas frente a usos no autorizados por sistemas de generación automática de contenido y entrenamiento de algoritmos de IA.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual el próximo 26 de abril, la consultora de propiedad industrial e intelectual PONS IP ha reunido en la sede de su fundación a profesionales del sector jurídico, la industria musical y la creación artística para abordar los desafíos que plantea la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la protección de los derechos de autor en la música.

Alineado con el lema propuesto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para este año —“IP and Music: Feel the Beat”—, el encuentro fue inaugurado por la directora general de PONS IP, Nuria Marcos, quien subrayó: “Las nuevas tecnologías, y especialmente la IA, han cambiado las reglas del juego y el modelo de generación y explotación del negocio musical. El Reglamento de IA no contempla adecuadamente esta realidad para los creadores de música, pero debemos ser capaces de crear conciencia y cultura de propiedad intelectual, además de contribuir a generar un entorno regulatorio que proteja los derechos de todo el ecosistema creativo”.

Creación musical generada por IA

A continuación, se celebró una mesa redonda titulada “Evolución de la industria musical: IA, ¿inspiración tecnológica o competencia desleal?”, moderada por Violeta Arnaiz, directora de Propiedad Intelectual, IA y Software en PONS IP. Durante el coloquio se abordó el papel actual y futuro de la propiedad intelectual en un contexto donde la creación musical generada por IA es ya una realidad en la industria.

La jornada también puso de manifiesto que los derechos de propiedad intelectual son una “pieza esencial” para salvaguardar las obras musicales, grabaciones e interpretaciones. Según Arnaiz, “estos derechos no solo permiten a los creadores controlar el uso de sus obras, sino que también les garantizan una compensación justa y la posibilidad de reinvertir en nuevos proyectos. Aunque la regulación vaya siempre por detrás de la realidad, es bueno poner en valor que hoy ya disponemos los profesionales de herramientas jurídicas suficientes para hacer valer los derechos de propiedad intelectual de los creadores”, concluyó.

Junto a la representante de PONS IP, el coloquio contó con la participación de destacados expertos del sector, como María Climent, responsable de Legal & Business Affairs en GTS; Álvaro Hernández-Pinzón, director de Negocios Globales de la Asociación de Intérpretes o Ejecutantes (AIE); Diego Zavala, músico y especialista en desarrollo de negocio y derechos afines en la AIE; Javier Portugués Arribas (“Portu”), asesor internacional de la SGAE y especialista en A&R editorial y fonográfico; y Jacobo Serra, artista, compositor y productor musical.

Entre las claves del coloquio sobresalió el uso de obras protegidas para entrenar modelos de IA, la generación de obras basadas en esta tecnología, la falta de mecanismos efectivos de compensación por derechos de autor, la adecuada identificación de titulares en las obras, así como la necesidad de transparencia y trazabilidad en el uso de estos contenidos por parte de terceros.

Derechos sobre el uso de obras

Desde el plano normativo, se analizaron las implicaciones del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que incorpora criterios de transparencia, pero que, según los expertos, plantea “un difícil equilibrio con la protección de la propiedad intelectual”. En palabras de Álvaro Hernández-Pinzón por parte de AIE, “en la situación actual, es fundamental adecuar el modelo de retribución por derechos de autor para que sea justo y equitativo, además de encontrar fórmulas legales que permitan a los autores ejercer sus derechos sobre el uso de sus obras por parte de plataformas o algoritmos de IA”.

Por su parte, Javier Portugués “Portu” advirtió que, con la llegada de la IA, “no sé cuál será el futuro de los autores, pero sí conozco los retos que enfrentamos, especialmente en materia de derechos de autor. España es hoy punta de lanza en la UE en la defensa de los derechos de los creadores, pero aún es necesario mejorar los actuales borradores legislativos en tramitación, que —de aprobarse tal como están— podrían suponer, según cálculos de la SGAE, una reducción del 28 % en los ingresos de los autores”.

María Climent, desde su posición como responsable de Legal Affairs en GTS, reconoció que “no podemos exigir al regulador que se anticipe con la rapidez que requiere una realidad tan disruptiva como la IA. Por eso, desde GTS trabajamos caso a caso, utilizando los mecanismos legales existentes, para convertir la IA en un aliado, protegiendo al mismo tiempo los derechos de nuestros artistas y anticipándonos a los riesgos”.

Diego Zavala cerró con una reflexión positiva sobre el papel de la tecnología: “La tecnología lleva décadas transformando nuestra industria. La IA puede ser una gran oportunidad para visibilizar el talento de los creadores, que es nuestro verdadero valor diferencial”. Zavala hizo un llamamiento a repensar la Ley de Propiedad Intelectual, orientándola hacia un modelo regulatorio más sólido, que garantice la justa remuneración y el reconocimiento del trabajo creativo, así como mayor seguridad jurídica para afrontar el futuro en un entorno crecientemente digitalizado y automatizado.

La jornada concluyó con una actuación en directo de Jacobo Serra, que además de considerar “intrínsecos e inherentes” los derechos de propiedad intelectual al trabajo de los artistas, puso el broche de oro a una cita clave para el debate sobre el presente y futuro de la propiedad intelectual en la era de la inteligencia artificial, con una actuación en directo de su último disco “Abril” en el ático de Fundación PONS.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos