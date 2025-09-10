RCD consolida su área de derecho inmobiliario con la incorporación de Javier Galán

Con más de quince años de experiencia en derecho y financiación inmobiliaria, impulsará el asesoramiento especializado en este área clave

RCD, firma jurídica de referencia, potencia su área de Derecho Inmobiliario con la incorporación de Javier Galán como socio. Con su llegada, el despacho reafirma su compromiso de fortalecer sus capacidades en áreas estratégicas y de ofrecer un asesoramiento de alto valor añadido.

Con una trayectoria profesional de más de 15 años, Javier ha asesorado en una amplia variedad de asuntos, entre ellos transacciones, financiación, arrendamientos y contratos inmobiliarios complejos. Su sólida experiencia en el sector inmobiliario le ha permitido asesorar en operaciones inmobiliarias y de financiación, prestando asesoramiento a clientes domésticos e internacionales, como SOCIMIs (REITs), fondos de inversión, joint ventures y servicers, así como a constructoras y promotoras, consolidando una estrecha relación con los operadores inmobiliarios y entidades financiadoras españolas e internacionales. Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE), cuenta con un LL.M. en Asesoría Jurídica de Empresas por el IE Law School, donde además ejerce como profesor asociado, así como con un Executive Master in Corporate Finance por Esade.

En palabras de Adolf Rousaud, socio codirector de RCD: "La incorporación de Javier, con una reconocida trayectoria en el ámbito inmobiliario, refuerza nuestra apuesta por el rigor y la calidad jurídica. Su perfil enriquece un área clave para el despacho y contribuye al fortalecimiento de un equipo altamente cualificado”.

Ignasi Costas, socio codirector de RCD, añade: “Javier supone un nuevo impulso a nuestro proyecto, orientado a incorporar profesionales con un sólido conocimiento técnico y una visión global. Su amplia experiencia en el asesoramiento inmobiliario refuerza nuestro compromiso con un servicio jurídico alineado con las demandas del mercado y con la cultura del despacho”.

Por su parte, Javier valora positivamente formar parte de un “proyecto con amplia experiencia en el asesoramiento a clientes destacados en sectores estratégicos” y, además, afirma “llegar con la ambición de contribuir al desarrollo del área y aportar soluciones jurídicas de alto valor en el ámbito inmobiliario”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos