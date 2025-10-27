Representación de los trabajadores de la UE en las empresas multinacionales

El Consejo da luz verde a la Directiva sobre los Comités de Empresa Europeos

El Consejo ha adoptado una Directiva revisada cuyo objetivo es dar mayor eficacia a la representación de los trabajadores en las grandes empresas multinacionales.

La revisión modifica la Directiva sobre los Comités de Empresa Europeos actualmente en vigor con el fin de aclarar las normas, especialmente en lo que respecta a la constitución de los comités de empresa europeos, sus recursos y la protección de sus miembros.

Cambios principales

La Directiva revisada aclara el ámbito de aplicación de las cuestiones transnacionales, para garantizar que las decisiones que afecten de manera significativa a trabajadores de dos o más Estados miembros den lugar a la obligación de informar y consultar a un comité de empresa europeo, sin que esto se aplique a las decisiones cotidianas o a las cuestiones que solo afectan a los trabajadores de manera trivial.

Las nuevas normas establecen también que la empresa solo podrá retener información o tratarla como confidencial si se cumplen criterios objetivos y mientras persistan las razones que justifiquen dichas limitaciones.

Asimismo, la Directiva refuerza las disposiciones relativas al acceso a los procedimientos judiciales y (si ha lugar) a los procedimientos administrativos, en particular garantizando la cobertura de los costes asociados a la representación legal y la participación.

Próximas etapas

La Directiva entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados miembros tendrán que transponer la Directiva al Derecho nacional en un plazo de dos años a partir de su entrada en vigor, y deberán aplicarla a más tardar tres años después de su entrada en vigor.

Contexto

Los comités de empresa europeos son órganos de información y consulta que representan a los trabajadores europeos en las empresas multinacionales que tienen más de 1 000 trabajadores y que operan en dos o más países de la UE o del Espacio Económico Europeo.

El 24 de enero de 2024, la Comisión presentó una propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 2009/38/CE en lo que se refiere a la constitución y al funcionamiento de los comités de empresa europeos y a la aplicación efectiva de los derechos de información y consulta transnacional. El objetivo era subsanar las deficiencias de la legislación vigente relativa a los comités de empresa europeos, con miras a mejorar la eficacia del marco de información y consulta de los trabajadores a escala transnacional.

El Consejo acordó su mandato de negociación con el Parlamento el 20 de junio de 2024. Las negociaciones comenzaron el 6 de febrero de 2025 y concluyeron el 21 de mayo de 2025. El Parlamento Europeo adoptó la Directiva el 9 de octubre de 2025.

