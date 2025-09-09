Reunión entre los ministros de Justicia de España y Moldavia

Han intercambiado experiencias en materia de digitalización de la Justicia, corrupción y cooperación jurídica internacional

​El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mantenido hoy una reunión bilateral con la ministra de Justicia de la República de Moldavia, Veronica Mihailov-Moraru, en el Palacio de Parcent.

El encuentro ha contado, por parte de la delegación moldava, con la presencia de Sorin Popescu, secretario de Estado de Justicia; Eugeniu Revenco, embajador de Moldavia en España; y Stela Volontir, consejera de la Embajada. Por parte española, además del ministro, ha asistido Eva Pérez, directora general de Cooperación Jurídica Internacional.

Durante la reunión, las delegaciones han intercambiado experiencias en materia de digitalización de la Justicia, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional. Bolaños ha expuesto los avances de España en la construcción de una Justicia del siglo XXI, con hitos como la digitalización de procedimientos, la Carpeta Justicia o la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Asimismo, ha presentado la actividad de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) y ha celebrado la buena cooperación en materia penal y civil entre ambos países.

Tras el encuentro, han firmado un Memorando de Entendimiento que establece un marco de colaboración en modernización de la administración judicial, formación y cooperación internacional.

El ministro ha destacado que este acuerdo supone un paso adelante en la relación bilateral, al reforzar los lazos entre España y Moldavia y consolidar un compromiso compartido con una Justicia moderna, ágil y accesible, orientada a fortalecer el Estado de Derecho y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en el marco del proceso de adhesión de Moldavia a la Unión Europea.​

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos