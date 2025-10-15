RocaJunyent ficha a Javier Arenas Olivencia como socio

Como socio para reforzar su práctica de Private Equity y M&A en Madrid, se incorpora desde Squire Patton Boggs

RocaJunyent ha incorporado a Javier Arenas Olivencia como nuevo socio de su área Mercantil en Madrid, especializado en Private Equity y M&A. Su llegada refuerza la capacidad del despacho para atender operaciones sofisticadas y transacciones de alto valor en el mercado español.

Javier se incorpora desde el área de Corporate / Private Equity y M&A de Squire Patton Boggs, donde ha consolidado su especialización en operaciones de inversión y fusiones y adquisiciones de alta complejidad.

Ha sido nominado por Iberian Lawyer como finalista a mejor abogado del año 2024 menor de 40 años en España y Portugal (categoría "Private Equity") y, en 2023, conforme a TTR (“Transactional Track Record”), fue uno de los 20 abogados dentro de la categoría “Rising Star Dealmakers” que más operaciones asesoró en España.

“Nos alegra recibir de nuevo a Javier Arenas en RocaJunyent. Su regreso como socio es una muestra del compromiso que tenemos con el talento que crece dentro de la firma. La experiencia que ha adquirido en Private Equity y M&A, especialmente en operaciones complejas, será clave para seguir fortaleciendo nuestra práctica en Madrid y ofrecer un asesoramiento de alto valor añadido a nuestros clientes”, explica Joan Roca, presidente ejecutivo de RocaJunyent.

Especialización en Private Equity y M&A

Javier Arenas tiene amplia experiencia en operaciones de compraventa de sociedades y negocios, joint ventures, fusiones y otras reestructuraciones corporativas, asesorando tanto a fondos de inversión nacionales e internacionales como a compañías y empresas familiares de diversos sectores e industrias.

Asimismo, en el ámbito societario, ejerce de secretario del consejo de administración de diversas compañías y presta asesoramiento mercantil recurrente en aspectos societarios y contractuales a distintas sociedades y empresas familiares españolas, así como a grupos internacionales con presencia en España.

Formación especializada y compromiso Pro-Bono

Es graduado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo y cuenta con un Título Propio en Derecho Deportivo por la misma universidad, así como con un Doble Máster en Abogacía y Asesoría Jurídica de Empresas (LL.M) por el Instituto de Empresa. Asimismo, Javier completó el Programa Executive del Instituto Superior de Bolsa, Inversión y Finanzas (ISBIF) en Private Equity y M&A.

Adicionalmente, ha colaborado en proyectos impulsados por la Fundación Pro-Bono España y fue el responsable de coordinar la relación entre la Fundación Quiero Trabajo y RocaJunyent durante su anterior etapa en el despacho.

Regreso a RocaJunyent tras una etapa de crecimiento profesional

La incorporación de Javier Arenas representa también su regreso a RocaJunyent, donde inició su carrera profesional como asociado entre 2018 y 2022. Durante esa etapa participó en operaciones nacionales e internacionales y colaboró con el Departamento de Litigación y Arbitraje. Su paso por el mercado internacional le ha permitido adquirir una perspectiva valiosa y profundizar en técnicas avanzadas de estructuración de operaciones de Private Equity y M&A, experiencia que ahora aporta como socio para beneficio de los clientes de la firma.

Refuerzo estratégico

Su incorporación como socio representa un refuerzo estratégico para la oficina de Madrid de RocaJunyent, especialmente en el segmento de Private Equity y M&A. Su perfil internacional y su conocimiento del mercado lo posicionan como un activo clave para atender las necesidades de fondos de inversión, family offices y compañías en sus estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico. La oficina de RocaJunyent en Madrid ha experimentado un importante crecimiento tras la integración de DJV el año pasado, duplicando su tamaño y ampliando significativamente su capacidad operativa.

Javier Arenas se incorpora al Departamento de Derecho Mercantil de RocaJunyent, una de las áreas estratégicas de la firma, reconocida por su enfoque multidisciplinar y su capacidad para asesorar en operaciones complejas tanto a nivel nacional como internacional. El equipo está integrado por destacados profesionales como Joan Roca, Santi Pagès, Natalia Martí, Àlex Llevat, Xavier Foz, Xavier Altirriba, Xavier Costa, Juan Cuenca, Francesc Baygual, Fede Segura, Jaime Tarrero, Javier Navarrete y Javier Fernández y, recientemente, se ha reforzado con la incorporación de Cloe Barnils, procedente de Deloitte.

