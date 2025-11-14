Segunda prueba de acceso a la abogacía del año 2025

Desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la abogacía y la procura, superar esta prueba de aptitud constituye un requisito indispensable para el ejercicio profesional.
A esta convocatoria se han presentado 1.431 aspirantes de los 1.597 previamente admitidos. El examen se ha desarrollado de forma online y síncrona, a través de la plataforma AVEX de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con una duración total de tres horas. La jornada se ha desarrollado con total normalidad, sin registrarse incidencias.
Mañana, viernes 14 de noviembre, estará disponible la plantilla de preguntas con las respuestas provisionales en la web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Los resultados finales se publicarán a través de los canales oficiales habituales.