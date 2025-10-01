Suspensión cautelar de la convocatoria del concurso de traslado entre jueces/zas

Como consecuencia de la estimación de la solicitud de suspensión instada por una de las integrantes de la promoción 73

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer suspender la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la publicación de la convocatoria del concurso de traslado entre jueces y juezas en expectativa de destino de la 73 promoción de la Carrera Judicial, como consecuencia de la estimación de la solicitud de suspensión instada por una de sus integrantes.

La publicación de la convocatoria había sido acordada por la Comisión Permanente en su reunión del pasado 23 de septiembre, que dispuso que en las bases del concurso se haría constar la reserva de una plaza concreta, por razón de discapacidad, para una de sus integrantes.

Contra ese acuerdo interpuso recurso de alzada, instando la suspensión del mismo mientras se resuelve, otra de las integrantes de la promoción, que consideraba que su compañera debería especificar qué plazas se ajustan a su situación, limitadas a una sola provincia, de modo que tuviera asegurada una de ellas, pero que la elección de los destinos concretos habría de realizarse por estricto orden de escalafón.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos