Su incorporación se enmarca en la apuesta estratégica de TKL – Think Legal por el crecimiento y consolidación de su área de Litigación y Arbitraje

TKL – Think Legal, continúa impulsando su crecimiento con la incorporación de María Vázquez de las Cuevas como nueva abogada senior.

María se une a la firma procedente de Gómez-Acebo & Pombo, donde ha desarrollado su actividad profesional durante los últimos tres años.

Con seis años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, María cuenta con una sólida formación jurídica y una práctica centrada en el asesoramiento y la resolución de asuntos de elevada complejidad. Antes de iniciar su carrera profesional en despachos, dedicó varios años a la preparación de las oposiciones a la Carrera Judicial y Fiscal, una etapa que le permitió adquirir un profundo conocimiento de distintas ramas del Derecho y una rigurosa metodología de trabajo.

Su incorporación se enmarca en la apuesta estratégica de TKL – Think Legal por el crecimiento y consolidación de su área de Litigación y Arbitraje, una de las principales prioridades de la firma en 2026. Con este refuerzo, el despacho continúa ampliando sus capacidades en resolución de disputas y reforzando un equipo especializado en litigios y arbitrajes de elevada complejidad.

Para Samuel Rivero, socio director de TKL – Think Legal, “la incorporación de María supone un paso más en nuestra apuesta por el talento y la excelencia técnica. Su sólida formación jurídica, su experiencia en firmas de primer nivel y su capacidad de análisis encajan plenamente con la forma en la que entendemos el asesoramiento a nuestros clientes. Estamos convencidos de que será una gran aportación para la firma”.

Con esta incorporación, TKL – Think Legal reafirma su compromiso con la excelencia profesional y el fortalecimiento de un equipo capaz de ofrecer un asesoramiento jurídico especializado, cercano y adaptado a las necesidades de cada cliente.

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