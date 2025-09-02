Unión Profesional propone una Comisión Especial para mejorar la gestión de catástrofes ambientales

La combinación de falta de gestión del territorio, la despoblación rural y la presión creciente de los fenómenos meteorológicos debido al cambio climático se deduce como causa principal de que España haya vivido uno de los peores veranos de su historia en materia de incendios.

Las profesiones colegiadas son esenciales para atender a la población afectada a través de servicios emergencia y asistenciales, para acompañar en los procesos de reconstrucción y restauración, y también son adecuadas para diseñar políticas de sostenibilidad medioambiental, según ha manifestado Unión Profesional en un comunicado este martes.

Debido a esta situación, Unión Profesional ha decidido constituir una Comisión Especial frente a los desastres naturales de gran magnitud. Con este mandato, las profesiones colegiadas analizarán desde una perspectiva holística la situación para, con ánimo preventivo, adaptativo y mitigador, acompañado del mayor consenso posible, diseñar una hoja de ruta cuyas medidas de gestión ante este tipo de catástrofes puedan quedar a disposición de las Administraciones Públicas.

Comisión enmarcada en la Conferencia Multiprofesional

La Comisión Especial está enmarcada en la Conferencia Multiprofesional, un órgano constituido en el seno de Unión Profesional, orientado a la previsión, prevención y solución de situaciones de especial gravedad de carácter globalizado. Se busca con ello realizar análisis detallados de los fenómenos atendiendo a criterios profesionales a fin de aportar certidumbre, clarificar situaciones y dimensionar las problemáticas para así poder plantear soluciones efectivas.

El conocimiento técnico-científico, sanitario, jurídico y social recabado en anteriores experiencias será uno de los principales fundamentos de los correspondientes grupos de trabajo y documento que produzca esta Comisión Especial, cuya principal misión es proyectar las coordenadas esenciales para la acción ante situaciones naturales adversas. Con ello se busca contribuir al desafío social que supondrá la restauración de las zonas afectadas así como del bienestar dañado de una población que ha sido testigo de la desaparición de sus hogares, de sus paisajes y de sus formas de vida, según ha remarcado Unión Profesional.

