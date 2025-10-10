Vocales del CGPJ presentan la propuesta sobre la forma de elección de los vocales de procedencia judicial

Ante la Comisión de Venecia y antes de la emisión de la Opinión solicitada a esta comisión por el órgano de gobierno de los jueces

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial Isabel Revuelta de Rojas y José María Fernández Seijo han participado este jueves en la sesión plenaria de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia) que se celebra en Venecia, para presentar la propuesta del órgano de gobierno de los jueces sobre la nueva forma de elección de los vocales de procedencia judicial.

La propuesta contiene dos opciones, siendo su principal diferencia la elección de los vocales de extracción judicial por sus pares judiciales, opción defendida por diez miembros del Consejo, o por las Cortes Generales, opción defendida por otros diez miembros del Consejo.

Los ponentes de la Opinión de la Comisión de Venecia sobre esta propuesta del Consejo han sido la vicepresidenta de la Comisión, la italiana Marta Cartabia y los expertos, la suiza Regina Kiener y el francés François Seners. La Opinión fue solicitada a esta comisión por el órgano de gobierno de los jueces.

