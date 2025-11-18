Women in a Legal World presenta su nueva Comisión de Derecho de Seguros promovida por Laura Ochoa

Una iniciativa que nace para promover la reflexión jurídica, el intercambio de conocimiento y la colaboración entre profesionales del ámbito legal y económico

El pasado 13 de noviembre, Laura Ochoa (Partner Clyde & Co), Laura González (directora de Asesoría Jurídica MAPFRE Global Risk), Isabel Cortés (directora de Asesoría Jurídica de Alianzas y Gobierno de Seguros en Santander España) y Marlen Estévez (Partner de Roca Junyent y presidenta de WLW) presentaron la nueva Comisión de Derecho de Seguros creada en colaboración con Women in a Legal World (WLW).

Una iniciativa que nace para promover la reflexión jurídica, el intercambio de conocimiento y la colaboración entre profesionales del ámbito legal y económico.

El evento de la inauguración tuvo lugar en el Club Monteverdi de Madrid y contó con más de 70 asistentes.

Al frente de esta Comisión de WLW, organización referente en la promoción de liderazgo femenino en el ámbito jurídico y empresarial, se encuentra Laura Ochoa Alonso, Partner internacional de Clyde & Co en Madrid. Junto a ella, integran la Comisión Katia Álvaro y Leyre Rosales, socias del mismo despacho, en calidad de corresponsables; y Marta Fernández, associate, que desempeñará el papel de coordinadora Young.

Además, la Comisión ha formado un grupo de trabajo, integrado, por el momento, además de las ya citadas abogadas de Clyde & Co, por Constanza Gallegos, Isabel Cortés, Laura González, Marian Vasco, Mónica Calonje, Mónica Novillo, Nerea de la Fuente, Silvia Pérez y Soledad Abad, que se encargará de abordar áreas específicas de interés, canalizar la reflexión jurídica y promover la aplicación práctica del conocimiento generado.

Entre los objetivos se encuentran no sólo visibilizar, atraer y promover el talento femenino del sector, sino también crear un punto de encuentro, de colaboración y de networking para compartir experiencias desde una perspectiva jurídica, de negocio y personal. Asimismo se perseguirá la colaboración, discusión y debate a los propios asegurados a través de sus gestores de riesgos.

Durante su intervención, Marlen Estévez, presidenta de WLW, subrayó: “Con la creación de esta Comisión, WLW refuerza su compromiso de liderear la conversación jurídica en sectores clave de la economía, respondiendo a la necesidad de contar con un espacio de análisis técnico y debate en torno al Derecho de Seguros, un ámbito en constante evolución por los cambios normativos y la complejidad creciente del mercado”.

En palabras de Laura Ochoa, “en un sector marcado por la transformación y la aparición constante de nuevos riesgos, el valor diferencial está en anticiparse. Esta Comisión nace precisamente para compartir conocimiento, detectar tendencias y contribuir a que el Derecho de seguros evolucione al mismo ritmo que lo hace el mercado; queriendo agradecer especialmente a sus compañeras del despacho su ilusión y entusiasmo en promover esta iniciativa, así como a aquellas personas que se han subido al barco sin dudarlo tan pronto como se les compartió el proyecto”.

Isabel Cortés destacó que “la Comisión de Derecho de Seguros de Women in a Legal World refuerza el compromiso del sector con la diversidad y la sostenibilidad, impulsando la colaboración y el liderazgo femenino en un ámbito clave para la economía y la sociedad”.

Por su parte, Laura González Hernández subrayó: “Acoger, participar y difundir esta iniciativa es ilusionante en favor de la igualdad de oportunidades e impulsar y dar visibilidad al talento femenino en un sector como el asegurador en constante evolución”.

