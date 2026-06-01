El encuentro reúne a más de 230 personas, entre magistrados, directivos y expertos, para abordar cuestiones clave como la creciente conflictividad laboral, el control empresarial o el impacto de lA en las relaciones laborales

La creciente presión normativa, el absentismo laboral y los desafíos derivados de la digitalización y la inteligencia artificial han centrado el debate de la ‘Abdón Pedrajas Littler Iberian Conference 2026’, un encuentro organizado por Abdón Pedrajas Littler que ha reunido en Madrid a destacados representantes del ámbito judicial, empresarial e institucional.

La jornada fue inaugurada por Antonio Pedrajas, socio director de Abdón Pedrajas Littler, quien destacó la importancia de reforzar la seguridad jurídica y adaptar el marco regulatorio a un entorno empresarial marcado por la transformación tecnológica y los cambios sociales. Durante el encuentro, los expertos advirtieron del impacto que la sobrerregulación y la conflictividad laboral están teniendo sobre las empresas, así como de la necesidad de adecuar el marco normativo a los profundos cambios económicos, tecnológicos y sociales que atraviesa el mercado.

En este contexto, Rosa Santos, directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, alertó de que “vivimos una situación de tremenda asfixia normativa en materia laboral que está disparando la litigiosidad y amenazando la inversión”. Asimismo, denunció que las empresas afrontan “una intensidad regulatoria completamente insólita” que genera una situación de “inseguridad e inquietud”.

En su opinión, “la capacidad de decisión de las empresas es cada vez más limitada debido a la injerencia constante en la negociación colectiva y normas sin consenso, sin mayoría social y con un diálogo meramente formal”. Y denunció que las empresas se encuentran actualmente “en un punto de imposibilidad absoluta” precisamente en un momento en el que la economía necesita estabilidad para afrontar un momento de transición como la digital, ecológica y demográfica.

La jornada se centró en otro de los grandes problemas actuales: el absentismo laboral que ha alcanzado récords históricos. A este respecto, Santos recordó que el coste asociado que supone supera ya los 33.000 millones de euros anuales, es decir, “el mayor gasto para el Estado solo seguido de las pensiones”.

A este respecto, Ignacio García Perrote, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, analizó el cambio jurídico derivado de la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, que incorpora la enfermedad como posible causa de discriminación. “La enfermedad ya no puede analizarse igual que antes desde el punto de vista de la extinción contractual, aunque la norma está llena de matices y obliga a realizar análisis individualizados en cada caso”.

Por su parte, Ángel Vallejo, secretario general de FREMAP, denunció las importantes deficiencias estructurales del sistema de gestión de la incapacidad temporal, señalando problemas de coordinación entre organismos, falta de recursos y listas de espera sanitarias cada vez más prolongadas. El gran problema, dijo, es que “tenemos un sistema en el que quien emite la baja no es quien asume el coste económico de la prestación”.

Vallejo defendió además la necesidad de reforzar el papel de las mutuas colaboradoras y de eliminar barreras para que puedan adelantar pruebas diagnósticas y tratamientos médicos. “Los recursos son finitos y debemos aprovechar todas las herramientas disponibles para reducir los tiempos de recuperación y reincorporación”, señaló.

Javier Thibault, consultor de Abdón Pedrajas Littler y profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid destacó, por su parte, la fuerte asimetría territorial existente en la duración media de las bajas médicas y recordó que “el absentismo es claramente procíclico: aumenta en fases de crecimiento económico y disminuye en contextos de crisis”. Asimismo, señaló que algunas de las reformas adoptadas en los últimos años “lejos de aliviar el problema, lo han agravado”, citando, entre otras, la derogación del despido objetivo por absentismo o la prórroga automática de determinados procesos de incapacidad temporal.

Control empresarial, derechos digitales y seguridad jurídica

La conferencia abordó también otro de los grandes retos actuales de las organizaciones: el control empresarial. Durante la mesa moderada por Antonio Pedrajas, los ponentes analizaron cuestiones especialmente sensibles como videovigilancia, protección de datos, sistemas disciplinarios, o los canales internos de denuncia.

Jesús Lahera Forteza, consultor de Abdón Pedrajas Littler y catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, destacó que “el marco europeo, constitucional y legal exige ponderar siempre el poder de dirección empresarial con los derechos fundamentales de los trabajadores” Asimismo, defendió que “la transparencia, la información previa y los protocolos negociados entre empresarios y la representación legal de los trabajadores generan seguridad jurídica y reducen la conflictividad”. También se refirió al futuro registro horario digital y alertó de que, “si bien es una herramienta útil para controlar el tiempo de trabajo, puede convertirse en un gran mecanismo de control sobre los trabajadores”.

Por su parte, Ana Sancho Aranzasti, magistrada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, alertó del incremento de litigios vinculados a la tutela de derechos fundamentales tras la entrada en vigor de la Ley 15/2022, asegurando que “prácticamente no existe procedimiento laboral en el que no se alegue actualmente una vulneración de estos derechos”. También puso el foco en la necesidad de reforzar las garantías procedimentales en los expedientes disciplinarios, especialmente en materia de audiencia previa, investigación interna y correcta formulación de las cartas de despido.

Desde la perspectiva empresarial, Eduardo Herrero Escandón, director de Relaciones Laborales de Bankinter, defendió el valor estratégico de la negociación y la consulta con la representación sindical. “Aunque los procesos de consulta pueden resultar complejos, aportan una enorme seguridad jurídica y son clave para sostener con éxito determinadas decisiones empresariales”, señaló. Paralelamente, subrayó el valor estratégico de los códigos éticos y de los procesos internos de compliance. “Un sistema disciplinario sólido debe basarse en investigaciones rigurosas, procedimientos transparentes y garantías para todas las partes”, afirmó.

La mesa abordó además cuestiones especialmente sensibles para las compañías, como los canales de denuncia y las investigaciones internas, poniendo de manifiesto la necesidad de que las empresas combinen innovación, cumplimiento normativo y respeto a los derechos fundamentales para afrontar con éxito los retos actuales de las relaciones laborales.

‘Abdón Pedrajas Littler Iberian Conference 2026’ analizó además otros asuntos clave para el futuro de las relaciones laborales, como la aplicación práctica de la Directiva Europea de Transparencia Salarial, la gestión algorítmica, el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, los nuevos modelos de organización del trabajo y la evolución de la productividad y del tiempo de trabajo. La conferencia también puso el foco en la dimensión internacional de los retos laborales, gracias a la participación de expertos de Littler procedentes de distintos países europeos y latinoamericanos, que compartieron experiencias y tendencias globales en materia de regulación laboral, compliance y transformación organizativa.

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