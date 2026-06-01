Caro & Asociados integra B Law & Tax y acelera su expansión en España

La operación fortalece la presencia internacional de la firma peruana e incorpora en Madrid una boutique legal y fiscal con trayectoria, reconocimiento y una práctica especializada en asuntos internacionales

Caro & Asociados y B Law anuncian la integración con B Law & Tax, firma española con sede en Madrid y reconocida por su alta especialización en asesoramiento fiscal y legal internacional y por su experiencia acompañando a clientes con intereses empresariales, patrimoniales y transfronterizos.

Esta operación representa un nuevo hito en la estrategia de expansión internacional de Caro & Asociados, que refuerza así su presencia en España mediante la integración con una firma con más de 20 años de trayectoria, una facturación de 2,5M€ y un equipo de 20 profesionales, reconocida por el mercado local y por directorios internacionales de referencia como Chambers & Partners, Legal 500 o ITR.

Como parte de esta nueva etapa, Alfonso Garrido e Inmaculada Pineda continuarán vinculados a B Law & Tax como socios, garantizando la continuidad del conocimiento local, la relación con los clientes y el alto estándar técnico que caracteriza a la firma. B Law & Tax ha asesorado más de 1.200M€ de patrimonio, cuenta con clientes en 82 países - de los cuales el 72% son internacionales- y mantiene una tasa de recurrencia del 95%.

Alfonso Garrido es socio fundador y director de B Law & Tax desde 2005 y cuenta con una amplia experiencia en asesoramiento fiscal a empresas y clientes nacionales e internacionales, desarrollada en despachos de reconocido prestigio nacional e internacional. Por su parte, Inmaculada Pineda, managing partner, desarrolla una práctica con un marcado enfoque internacional, centrada en el asesoramiento a grupos empresariales, clientes de alto patrimonio, inversores extranjeros y estructuras de inversión en España.

B Law & Tax mantendrá inicialmente su denominación como parte de una estrategia de integración progresiva, orientada a preservar su posicionamiento en el mercado y potenciarlo dentro de una plataforma internacional más amplia.

“Esta integración marca un paso decisivo en nuestra consolidación internacional. Incorporamos una firma con sólido posicionamiento, liderazgo local y capacidades altamente complementarias, fortaleciendo el eje España-Latinoamérica y ampliando nuestra propuesta de valor para clientes con necesidades cada vez más sofisticadas”, señaló Dino Carlos Caro Coria, socio fundador de Caro & Asociados.

La operación, asesorada por Diferencia Legal y Hampton Headhunting, refuerza la presencia de Caro & Asociados en Europa y amplía su capacidad para acompañar a empresas, familias empresarias, inversionistas y directivos en asuntos de alta complejidad, combinando conocimiento local en España con una visión estratégica internacional.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos