Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia nombra a tres nuevos socios

Con estas promociones, el despacho cuenta con un total de 21 socios

La apuesta por el talento interno impulsa el crecimiento sostenido de la firma a nivel nacional.

Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia ha nombrado a Fernando Toledo Bermejo, Luis Cánovas Santos y Felipe Fernández-Sacristán Garrido nuevos socios de cuota del área de Fiscal de la firma. Los tres nombramientos se enmarcan dentro de la estrategia de crecimiento del despacho a nivel nacional, consolidando la fortaleza de su práctica fiscal en mercados regionales como Andalucía y Canarias.

Estas promociones sitúan el número total de socios de la firma en 21 y ponen de manifiesto una apuesta sostenida por el crecimiento interno, la excelencia técnica y una forma de ejercer la abogacía centrada en la construcción de relaciones de largo recorrido y el acompañamiento estratégico al cliente.

Consolidación de la firma

Fernando Toledo Bermejo, licenciado en Económicas por la Universidad Complutense, en Derecho por la Universidad Abat Oliba y master en Asesoría Fiscal por el IE, desarrolla su carrera en el área fiscal de la firma desde hace más de dos décadas. Especializado en asesoramiento tributario a grupos empresariales, ha desempeñado un papel clave en el crecimiento y consolidación de la oficina de Las Palmas, así como en el desarrollo del despacho en Canarias.

Luis Cánovas Santos, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla, cuenta con una amplia trayectoria en el área Fiscal de Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, asesorando de forma recurrente a empresas y personas físicas en materia tributaria. Actualmente impulsa el desarrollo de la práctica desde Sevilla y Málaga, con una marcada orientación al cliente y al tejido empresarial andaluz.

Por su parte, Felipe Fernández-Sacristán Garrido, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y master en Asesoría Fiscal, está especializado en asesoramiento tributario, con experiencia destacada en tributación empresarial, impuestos especiales y energía. En la actualidad dirige la oficina de Córdoba, desde donde contribuye al crecimiento y posicionamiento de la firma en Andalucía.

Leonardo Neri y Javier Valdecantos, socios directores de la firma, subrayan el significado de estos nombramientos: “La promoción de estos profesionales como socios de cuota responde al reconocimiento de una trayectoria profesional sobresaliente y al firme compromiso con el proyecto de consolidación de la firma”.

Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia nace fruto de la integración de Gómez-Villares Atencia en Montero | Aramburu, dos despachos con una amplísima trayectoria y reconocido prestigio. La excelencia jurídica y humana ha impulsado a la firma a convertirse en uno de los despachos más relevantes en la abogacía española por volumen de facturación y número de profesionales y clientes además de líder en Andalucía y Canarias. El despacho está formado por un equipo de profesionales de más de 210 personas distribuidas estratégicamente en nueve oficinas por Madrid, Andalucía, y Canarias que asesoran en 22 áreas de práctica vinculadas al derecho de los negocios.

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