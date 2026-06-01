Pérez-Llorca incorpora a Javier Blanco como socio de Fiscal en Barcelona

Este nombramiento refuerza la práctica de Private Client del Despacho

Pérez-Llorca ha anunciado hoy el nombramiento de Javier Blanco como nuevo socio del área de Fiscal en la oficina de Barcelona. Con esta incorporación, el Despacho refuerza sus capacidades en el asesoramiento tributario a clientes privados y grupos empresariales.

Javier Blanco cuenta con una sólida trayectoria en asesoramiento tributario a grandes patrimonios, empresas familiares, grupos empresariales nacionales e internacionales y banca privada. Está especializado en planificación y estructuración patrimonial, inversiones inmobiliarias, así como en reestructuraciones societarias y empresariales. Su incorporación refuerza la práctica de Private Client de Pérez-Llorca y la capacidad del Despacho para poder prestar a sus clientes un servicio integral y global en todas las cuestiones complejas que les puedan concernir. Asimismo, es profesor asociado del Grado en Derecho de la Universidad Internacional de Cataluña.

“La incorporación de Javier Blanco supone un paso más en nuestra apuesta por seguir reforzando una práctica estratégica como Private Client desde una plaza clave como Barcelona. Su experiencia y conocimiento del mercado aportarán un enorme valor a nuestros clientes y al crecimiento del Despacho”, ha señalado Norma Peña i Bagés, socia de Fiscal de Pérez-Llorca.

Con esta incorporación, Pérez-Llorca avanza en su estrategia de consolidación como firma de referencia iberoamericana y refuerza su posicionamiento en el asesoramiento fiscal de alta especialización para clientes nacionales e internacionales.

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