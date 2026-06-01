Crece un 5% el reconocimiento de marcas renombradas en España: más de 200 solo en 2025

ClarkeModet analiza en un nuevo informe cómo las empresas están reforzando la protección jurídica de sus marcas más valiosas en Europa y América Latina

España registró en el último año más de 200 resoluciones relacionadas con el reconocimiento de marcas notorias y renombradas, según datos del grupo ClarkeModet; un 4,6% más que el año anterior, consolidando una tendencia creciente hacia la mayor protección jurídica de las marcas líderes frente a imitaciones, usos parasitarios y aprovechamientos indebidos por parte de terceros.

Además, según los datos recabados por ClarkeModet a partir de resoluciones públicas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y de tribunales españoles, en los últimos cuatro años se han emitido más de 800 resoluciones vinculadas al reconocimiento del carácter notorio o renombrado de una marca en nuestro país.

Este tipo de reconocimiento otorga a determinadas marcas una protección reforzada frente a terceros, incluso para categorías de productos o servicios diferentes en las que fueron registradas inicialmente, cuando existe riesgo de aprovechamiento indebido de su reputación o capacidad de atracción comercial.

«El reconocimiento del renombre permite ampliar significativamente la protección jurídica de una marca y actuar frente a usos que buscan beneficiarse de su reputación, aunque operen en mercados distintos», explica Marta Tolón, directora de Marcas de ClarkeModet España. La evolución de estas resoluciones refleja, según la experta, «una doble tendencia: por un lado, una mayor sensibilidad de tribunales y oficinas de propiedad industrial hacia la protección de las marcas líderes; y, por otro, un creciente interés de las compañías por activar mecanismos para que se reconozca oficialmente su notoriedad en el mercado y el valor y reconocimiento de sus activos intangibles».

Protección más allá del sector de actividad

A diferencia de una marca registrada convencional, las marcas renombradas pueden obtener protección incluso en sectores distintos al suyo cuando existe riesgo de asociación o aprovechamiento de su prestigio. Para determinar este reconocimiento, los tribunales suelen valorar factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad y duración de su uso, su implantación geográfica o las inversiones realizadas en publicidad y promoción.

Un informe sobre la protección internacional de marcas renombradas

En este contexto, ClarkeModet ha presentado la segunda edición del informe Marcas notorias y renombradas: de la protección local al liderazgo global, un análisis comparado sobre el tratamiento jurídico de estas marcas en 12 jurisdicciones de Europa y América Latina.

El estudio examina las diferencias regulatorias entre países, los mecanismos de reconocimiento existentes y las estrategias más eficaces para mantener el estatus de notoriedad o renombre en el tiempo.

«Muchas empresas desconocen todavía el alcance real de la protección adicional que ofrece el reconocimiento de notoriedad o renombre. El objetivo del informe es ayudarles a entender cómo proteger y defender mejor sus marcas en mercados internacionales», explica Marta Tolón.

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