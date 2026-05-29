Julián Sánchez Melgar, Premio ‘Puñetas de Oro’ de ACIJUR, y la desinformación en la Justicia, Premio ‘Vete a Hacer Puñetas’

Habrá un ‘Reconocimiento Especial Institucional’ al exsecretario general de ACIJUR, Andrés Garvi.

La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) acaba de hacer público el fallo de los galardonados de la XV Edición de los Premios Puñetas, una iniciativa que tiene por objeto reconocer, en diversas categorías, la labor de personas, instituciones o colectivos por su contribución a la mejora de la justicia y del Estado de derecho en todos sus aspectos, y especialmente en la difusión de la información jurídica en la sociedad.

El Premio ‘Puñetas de Oro’ se ha otorgado a Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo, por su dedicación a la justicia desde la excelencia, la serenidad y un profundo sentido institucional; por demostrar que la verdadera grandeza en la justicia se ejerce desde la discreción, la dignidad y el respeto. Su larga trayectoria en la Sala Segunda del Tribunal Supremo le ha convertido en una de las figuras más respetadas de la judicatura española, un magistrado cuya autoridad moral y jurídica se ha forjado sentencia a sentencia, siempre desde el rigor, la prudencia y la defensa firme del Estado de derecho. Asumió el cargo de fiscal general del Estado con el mismo equilibrio, sentido del deber y lealtad a las instituciones que han marcado toda su vida profesional.

El Premio ‘Puñetas a la Trayectoria’ ha sido concedido a la fiscal de Sala del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal, primera mujer al frente de la Fiscalía General del Estado, por una trayectoria profesional dedicada al servicio de la justicia con independencia, rigor y sentido de Estado; por su defensa, serena pero firme, de la legalidad, la integridad institucional y el compromiso inquebrantable con el Estado de derecho. ACIJUR distingue en Consuelo Madrigal una autoridad jurídica y moral construida desde la discreción, la solvencia técnica y la coherencia personal. Su legado es el de un modelo ejemplar de entender el servicio público: con valentía, independencia y absoluta lealtad a la justicia. El Premio ‘Puñetas a la Trayectoria’ está patrocinado por Santander Justicia, área de colectivos profesionales de la entidad Banco Santander.

Puñetas de Plata

El Premio ‘Puñetas de Plata’ ha recaído en Rosa Ana Morán, fiscal de Sala Jefa de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y primera mujer al frente de esta institución, por su entrega continuada al servicio público, por su eficacia en la persecución del narcotráfico y contribución a desmantelar redes internacionales de crimen organizado que operan en nuestro territorio. ACIJUR valora también su valentía cívica por su disposición a alzar la voz cuando la realidad lo exige, aun a costa de incomodar, al advertir con rigor y sin ambages sobre el avance del narcotráfico en toda España y sobre cómo esta amenaza pone en riesgo el propio sistema democrático.

El Premio ‘Puñetas de Bronce’ ha sido otorgado a Francisco José Navarro Sanchís, magistrado del Tribunal Supremo, por su forma excepcional de entender la justicia: la del jurista que hace del conocimiento una herramienta de servicio público y del Derecho una expresión de inteligencia, equilibrio y humanidad. Desde el Tribunal Supremo, ha construido una trayectoria admirada por la profundidad de su pensamiento jurídico, por la elegancia de su razonamiento y por su capacidad de convertir la complejidad del Derecho en claridad, sentido y coherencia. ACIJUR distingue en Navarro Sanchís no solo a un magistrado brillante, sino también a una de esas voces que engrandecen la justicia española desde la discreción, la cultura jurídica y una inquebrantable fidelidad a los valores del Estado de derecho.

Por su parte, el Premio ‘Puñetas Periféricas’ se ha concedido a Ricardo Garrido, expresidente del Consejo General de Procuradores de España, por su compromiso constante con la procura española y con la modernización de la Administración de Justicia, por su defensa del papel de los procuradores como pieza imprescindible en la tutela judicial efectiva y en la conexión diaria entre ciudadanos y tribunales, por entender las instituciones como un lugar desde el que servir, unir y fortalecer una profesión esencial para el funcionamiento de la justicia y por ejercer su responsabilidad con humanidad, generosidad y profundo sentido de la justicia. Su capacidad de diálogo, su elegancia institucional y su dedicación al servicio público han contribuido a prestigiar una profesión muchas veces silenciosa, pero decisiva para el buen funcionamiento del sistema judicial.

En la categoría ‘Puñetas Solidarias’, el Premio ha sido otorgado a la Fundación ONCE, por su labor sostenida, rigurosa y transformadora que desarrolla en favor de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, y muy especialmente su compromiso con la accesibilidad a la justicia y a los espacios públicos de la vida democrática.

El Premio ‘Puñetas Sostenibles’ ha recaído en la Asesoría Jurídica de Ecoembes, por contribuir de manera destacada a impulsar el derecho ambiental y la cultura de la sostenibilidad en el ámbito corporativo.

Esta XV edición de los Premios Puñetas cuenta como novedad la incorporación de una nueva categoría en sus galardones, el Premio ‘Puñetas a la Excelencia In House’, otorgado ‘ex aequo’ a la Asesoría Jurídica de Telefónica España y a la Asesoría Jurídica de Banca Comercial, Gobierno y Regulación del Banco Santander, por afrontar con rigor y eficacia los retos legales inherentes a sus respectivas compañías: la gestión de una regulación sectorial en permanente evolución, la adaptación a los marcos normativos europeos en materia de competencia, protección de datos y economía digital, así como la defensa de los intereses de la compañía ante instancias judiciales y administrativas de máximo nivel.

Socios de Honor

ACIJUR ha acordado, por unanimidad, nombrar ‘Socios de Honor’ de la asociación a Francisco Caamaño, exministro de Justicia; Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y magistrado del Tribunal Constitucional; Pilar Llop Cuenca, exministra de Justicia y magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid; Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo; María Emilia Adán, exdecana del Colegio de Registradores; y Julia Fernández Cantillana, exdirectora de Colectivos y Justicia del Banco Santander, por su compromiso con la transparencia y la comunicación institucional que hace posible el periodismo judicial y por su colaboración con los informadores jurídicos. ACIJUR otorga esta distinción como expresión de gratitud y reconocimiento institucional hacia figuras que han entendido que una justicia bien informada es una justicia más legítima.

Asimismo, en esta edición se ha decidido conceder un ‘Reconocimiento Especial Institucional’ a Andrés Garvi, exsecretario general de ACIJUR y miembro de esta asociación, por su papel fundamental desde la misma constitución de la entidad, destacando de manera primordial su dedicación y rigor en la elaboración de la Agenda de la Comunicación Jurídica de ACIJUR.

Por último, con una intencionalidad crítica y de denuncia, ACIJUR concede cada año el Premio ‘Vete a Hacer Puñetas’ a aquellas personas, colectivos, instituciones o hechos de actualidad que se han significado por su negativa contribución a la mejora del Estado de derecho, a la defensa de derechos y libertades, especialmente de la libertad de información, o han dificultado la labor de los periodistas. En esta edición, el Premio ha recaído en las ‘acciones de desinformación en la Administración de Justicia’.

El acto de entrega de los Premios Puñetas tendrá lugar el próximo 22 de junio de 2026, en el Ateneo de Madrid.

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