CMS impulsa su apuesta por el arbitraje con el lanzamiento de su Grupo Iberoamericano de Arbitraje

CMS ha dado un impulso a su práctica de Arbitraje, integrada en sus servicios de Litigación y Arbitraje y en el Grupo Iberoamericano de Arbitraje de CMS, con el objetivo de dar respuesta a disputas cada vez más complejas, transfronterizas y con un elevado impacto económico y reputacional para las empresas.

La práctica está liderada por José María Rojí, socio de CMS en España, y Rodrigo Campero, socio de CMS en Chile.

La creciente complejidad de las operaciones empresariales y la internacionalización de las relaciones comerciales han consolidado el arbitraje como un mecanismo clave para la resolución de conflictos, en particular en operaciones corporativas de elevado valor. Estas controversias suelen tener su origen en la estructuración de las transacciones, la determinación del precio, la asunción de riesgos económicos y las responsabilidades posteriores al cierre.

A ello se suma la evolución de los propios contratos empresariales, cada vez más extensos y sofisticados, estructurados conforme a prácticas y estándares internacionales y dotados de un régimen contractual propio. Su correcta interpretación exige una experiencia práctica acreditada, así como un análisis exhaustivo de la prueba documental y pericial, lo que sitúa al arbitraje como un marco especialmente adecuado para este tipo de litigios.

En respuesta a este contexto, CMS articula su estrategia de arbitraje a través del Grupo Iberoamericano de Arbitraje, que refuerza una práctica de Arbitraje ya consolidada y reconocida en Iberoamérica, caracterizada por su enfoque estratégico, su marcado conocimiento sectorial y su capacidad para coordinar equipos en múltiples jurisdicciones. La práctica combina el profundo conocimiento del marco jurídico local con el alcance de la red internacional de CMS, lo que permite ofrecer soluciones coherentes y alineadas con las necesidades específicas de cada cliente y mercado.

El Grupo Iberoamericano de Arbitraje impulsa una colaboración estrecha entre las oficinas de CMS en Europa y América Latina, fomentando una actuación coordinada en asuntos complejos y reforzando la capacidad de la firma para ofrecer un asesoramiento integrado en arbitrajes de dimensión transfronteriza. Este enfoque se desarrolla además en un entorno en el que Madrid se perfila como un punto de conexión cada vez más relevante para el arbitraje internacional entre Europa y América Latina.

El equipo asesora en todas las fases del arbitraje, desde la redacción y negociación de convenios arbitrales hasta la dirección de procedimientos nacionales e internacionales, la actuación ante tribunales de apoyo al arbitraje y el reconocimiento y ejecución de laudos. Asimismo, sus profesionales actúan tanto como abogados de parte como árbitros, aportando una visión integral y práctica de la resolución de controversias.

Uno de los principales ejes de la práctica es su enfoque sectorial, con una experiencia recurrente en disputas vinculadas a sectores como energía, infraestructuras, construcción e ingeniería, financiero y bancario, seguros, telecomunicaciones, tecnología, salud y ciencias de la vida, inmobiliario y turismo, entre otros. Esta especialización permite al equipo comprender no solo el marco normativo aplicable, sino también los retos operativos y estratégicos propios de cada industria.

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