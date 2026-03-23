Prisión por humillar y discriminar a dos integrantes del colectivo LGTBI

También ha sido condenado a una multa de 1.890 euros y a indemnizar a cada víctima con 1.000 euros

El acusado ha aceptado 1 año, 7 meses y 15 días de prisión por delito cometido con ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas reconocidos en la Constitución, por lesionar la dignidad de las personas por motivos discriminatorios en razón de su orientación sexual.

El acusado, vecino de Logroño, ha reconocido los hechos y deberá pagar una multa de 1.890 euros y una indemnización de 1.000 euros a cada una de las dos víctimas en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia también le impone la medida de alejamiento a menos de 200 metros de las víctimas, así como la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio durante 3 años. También estará inhabilitado para ejercer profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por 4 años, 7 meses y 15 días.

El Tribunal ha concedido la suspensión de la pena privativa de libertad con la condición de que no vuelva a delinquir por un periodo de tiempo de 2 años y abone la multa y la responsabilidad civil impuestas en sentencia.

Las víctimas denunciaron en 2024 que estaban recibiendo mensajes humillantes y discriminatorios por su orientación sexual a través de las redes sociales por parte del acusado.

Uno de los mensajes que el acusado envío desde su cuenta de Instagram y que se recoge en el escrito de calificación del Fiscal dice lo siguiente:

“El día que empiece a correr sangre en Europa por una rebelión, os garantizo que seréis los primeros en caer; algún día, más pronto que tarde, cuando la gente estalle y salga a la calle a cortar cabezas, acordaos que estaré en primera fila y a por los primeros que iré, seréis vosotros el día que Europa reviente, no seré yo el único que vaya arrancando cabezas, pero sí, me pido las vuestras….así seré yo lo último que veáis en vuestras miserables vidas; y ese día, cuando llegue, lo que te he dicho esta mañana, me encargaré yo mismo de arrancarte la cabeza, de momento me abstengo de hacer nada por las leyes…pero pido que haya un día de purga, sólo uno..; el día que haya una purga o que haya una revuelta nacional, ahí estaré en primera fila, con la catana preparada y bien afilada”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos