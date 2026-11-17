act legal Spain es parte de act legal, firma europea de abogados fundada en 2017, con presencia en 20 mercados de Europa continental y más de 400 profesionales.

En España, act legal Spain cuenta con más de 40 profesionales y oficinas en Madrid, Sevilla, Málaga y Valladolid, desde las que asesora a empresas nacionales e internacionales en sectores como el inmobiliario, financiero, defensa, tecnológico y energético.

act legal Spain incorpora a Pilar López Asencio como nueva socia responsable del área de Derecho Laboral, junto con los abogados Carla Gómez Ramírez y Rubén Carrero Torralba, procedentes de Vaciero Abogados. El equipo cuenta con experiencia en el asesoramiento jurídico a empresas, especialmente en negociación colectiva, reestructuraciones empresariales y litigación laboral.

López Asencio, que hasta ahora ejercía como socia del área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y directora de la oficina de Madrid de Vaciero, cuenta con más de 35 años de experiencia profesional. A lo largo de su trayectoria ha asesorado a empresas de distintos sectores en la gestión de sus relaciones laborales, trabajando directamente con sus departamentos de Recursos Humanos en la negociación de convenios y acuerdos colectivos y en los procesos de reorganización de plantillas. También tiene experiencia en la resolución de conflictos, la defensa judicial de empresas y los procedimientos relacionados con la siniestralidad laboral.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó a ejercer la abogacía en 1991. Tras desarrollar su carrera como socia en distintos despachos, fundó Dicea Abogados, firma especializada en Derecho Laboral cuyo equipo se integró en Vaciero en 2019.

Además de su actividad como abogada, Pilar López es autora de diversas colaboraciones y publicaciones en prensa y editoriales especializadas, y tiene una amplia experiencia docente en distintos cursos y máster. En la actualidad es profesora del Master de Acceso a la Abogacía de la Universidad Cardenal Cisneros, y colabora habitualmente con la Universidad Europea y el Centro de Formación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Junto a ella se incorpora Carla Gómez Ramírez, abogada especializada en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, con experiencia en el asesoramiento a empresas en operaciones de due diligence laboral, expedientes de regulación temporal de empleo, despidos colectivos, procedimientos judiciales e inspecciones de Trabajo. Su práctica profesional incluye también la negociación de contratos y acuerdos colectivos. Durante su etapa en Vaciero ejerció como asociada del departamento Laboral y participó, junto con Pilar López Asencio, en actividades de formación y análisis de jurisprudencia sobre extinción de contratos de trabajo.

Completa el equipo Rubén Carrero Torralba, graduado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursó también el Máster en Asesoramiento y Consultoría Jurídico Laboral. Cuenta con experiencia en asesoramiento jurídico-laboral a empresas y gestión de nóminas, conocimientos que incorpora al trabajo del departamento en materia de relaciones laborales y Seguridad Social.

Cristina de Santiago, socia directora de act legal Spain, señala que “el área de Derecho Laboral está adquiriendo cada vez más peso en el despacho porque las empresas se enfrentan a problemas que afectan directamente a la gestión de sus plantillas, desde el incremento de los costes laborales y el absentismo hasta las reestructuraciones y los cambios normativos”. De hecho, según el último Estudio de Clima Empresarial de la Cámara de Comercio de España, el 48,4 % de las empresas señala el aumento de los costes laborales como su principal preocupación de cara al futuro. “En este escenario, la llegada de Pilar y su equipo supone una apuesta por seguir desarrollando esta área de práctica, bajo la dirección de una abogada que lleva más de 35 años asesorando a empresas y conoce de primera mano los problemas a los que se enfrentan”, concluye.

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