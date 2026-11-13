Nuevo presupuesto de Abogacía Española

Abogacía Española mantiene congeladas, un año más, la aportación colegial y las cuotas de nueva incorporación

La transformación tecnológica, la mejora de los servicios para los Colegios y la ciudadanía, y la celebración del XIV Congreso Nacional de la Abogacía en Toledo, entre las principales prioridades para 2027.

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha aprobado hoy el Proyecto de Presupuesto de la institución para el ejercicio 2027, que contempla unos ingresos ordinarios de 11.558.911 euros, un 4,2% superiores a los presupuestados para 2026, y unos gastos operativos de 10.579.150 euros, con un incremento del 3,9%.

El presupuesto prevé un resultado operativo positivo de 979.761 euros, que se destinará íntegramente a financiar las inversiones programadas. De este modo, Abogacía Española alcanza un presupuesto que permite mejorar los servicios e impulsar proyectos estratégicos sin comprometer los recursos acumulados de la institución.

La aportación de los colegiados permanece congelada

Abogacía Española mantiene congeladas, también este año, las aportaciones de los Colegios de la Abogacía y las cuotas de nueva incorporación de las compañeras y compañeros, reafirmando su compromiso de no trasladar el incremento de los costes a la estructura colegial ni a los nuevos profesionales. Este compromiso de la presidencia de Abogacía Española permite que la aportación por colegiado se mantenga en 40,63 euros, sin actualización desde 2023, mientras que las cuotas de nueva incorporación permanecen invariables desde 2017.

Esta política de contención, en un contexto de incremento de costes, reducción del censo colegial y mayores necesidades de inversión, es posible gracias a una gestión económica basada en la eficiencia, la optimización del gasto y la mejor utilización de los recursos disponibles. Este equilibrio permite al Consejo seguir reforzando sus servicios e impulsando nuevas inversiones sin aumentar la carga económica de los Colegios ni encarecer el acceso de los nuevos profesionales a la institución.

Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ha indicado que “estos presupuestos reflejan el compromiso de Abogacía Española con una gestión responsable y eficiente, que responde a las nuevas necesidades de la profesión, impulsando inversiones y proyectos que mejoran los servicios y preparan a la Abogacía para los retos del futuro. El equilibrio presupuestario se va a traducir en gestionar mejor los recursos, aprovechar las oportunidades de financiación externa y establecer prioridades para que cada inversión tenga un impacto real en los Colegios, en los profesionales y en la ciudadanía”.

De esta forma, Abogacía Española asume el incremento de los costes sin trasladarlo a los Colegios, al tiempo que mantiene y amplía su capacidad de actuación. Para ello, continuará profundizando en la racionalización del gasto, la optimización de los contratos y la progresiva internalización de servicios, medidas que permiten reforzar la estructura propia y reducir la dependencia de prestaciones externas.

Transformación tecnológica y mejora de los servicios

Entre las principales prioridades presupuestarias para 2027 figuran la mejora de los servicios que Abogacía Española presta a los Colegios, a la abogacía y a la ciudadanía, el fortalecimiento institucional y la transformación tecnológica. En este último ámbito destaca el desarrollo del nuevo Sistema Modular de Gestión de la Abogacía, destinado a sustituir el Sistema Integral de Gestión de la Abogacía (SIGA) y modernizar las herramientas de gestión y los servicios comunes de los Colegios, reforzando así la infraestructura tecnológica de la profesión.

El presupuesto contempla la organización del XIV Congreso Nacional de la Abogacía, que se celebrará en Toledo del 19 y el 22 de octubre de 2027, bajo el lema Construimos juntos el futuro de la abogacía. El Congreso ofrecerá un formato innovador y altamente participativo, favoreciendo los debates, y permitirán a cada asistente configurar un itinerario a medida, adaptado a sus intereses profesionales.

El presupuesto de 2027 permite, por tanto, afrontar nuevos proyectos estratégicos, reforzando su capacidad de representación y defensa de la abogacía, con una estrategia económica que combina estabilidad, inversión y sostenibilidad financiera.

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