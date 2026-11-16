Abogacía Española celebra este avance, fruto de años de diálogo institucional con el Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha firmado hoy una orden ministerial que incluye una nueva actualización de los baremos de la Justicia Gratuita, que eleva las retribuciones a un 16,6 % de media en los últimos dos años.

A partir de esta semana los profesionales de la abogacía del Turno de Oficio contarán con una mejora de los baremos de compensación económica. La medida, fruto del trabajo del Consejo General de la Abogacía Española y su Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social, supone un nuevo avance en la mejora de las retribuciones de los profesionales del Turno de Oficio, que acumulan un incremento medio del 16,6 % en los últimos dos años. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha firmado hoy la orden ministerial, en presencia del presidente de Abogacía Española, Salvador González, y el presidente de esta Comisión, Ángel Méndez.

La aprobación da continuidad a un proceso que comenzó a materializarse en 2025, cuando se revisaron, por primera vez desde 2018, las cuantías económicas correspondientes a las actuaciones de asistencia jurídica gratuita. Aquella primera actualización puso fin a años de congelación y abrió el camino a nuevas mejoras, que ahora permiten avanzar en el reconocimiento económico de quienes garantizan el derecho de defensa.

Detrás de esta actualización hay años de reivindicaciones y de diálogo institucional. Las consejeras y consejeros de Abogacía Española han defendido de manera sostenida en los Plenos de la institución, la necesidad de adecuar las compensaciones a la responsabilidad, dedicación y complejidad del trabajo que realizan los profesionales de este servicio público esencial. Este tema, uno de los asuntos clave de la profesión, volvió a ser abordado la semana pasada durante el Pleno de Abogacía Española en Cáceres.

Mayores retribuciones y nuevas actuaciones reconocidas

La actualización supone un incremento acumulado del 16,6 % con carácter general, aunque las mejoras son especialmente significativas en el ámbito penal. Las compensaciones por la defensa de causas de especial complejidad aumentan un 79,7 %, mientras que las correspondientes a los procedimientos penales generales lo hacen un 33,1 %. También se contemplan mejoras en la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, avanzando hacia un reconocimiento económico más acorde con la dedicación y responsabilidad que exige este trabajo.

A estas subidas se suma la reciente modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, que incorpora 16 nuevos módulos que no existían en 2018. Entre las actuaciones reconocidas figuran la asistencia a víctimas de terrorismo, trata y delitos contra la libertad sexual, la atención a personas con discapacidad necesitadas de especial protección y las intervenciones relacionadas con procedimientos concursales y medios adecuados de solución de controversias (MASC). En estos últimos, se establece una compensación del 125 % de la cuantía correspondiente al procedimiento cuando se alcanza un acuerdo, y de 32,40 euros cuando no se consigue.

Un avance importante, pero no el final del camino

La aprobación de estos nuevos baremos supone un paso adelante en una reivindicación que Abogacía Española lleva años trasladando al Ministerio de Justicia. Una conversación sostenida que sigue dando resultados concretos y que permite mejorar las condiciones de miles de profesionales que garantizan cada día el acceso a la justicia.

Las mejoras aprobadas no cierran todas las reivindicaciones del Turno de Oficio. Abogacía Española seguirá trabajando para que las compensaciones económicas respondan a la realidad del servicio, a la creciente complejidad de los procedimientos y a la responsabilidad que asumen sus profesionales de la abogacía.

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