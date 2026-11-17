La entrega del máximo reconocimiento colegial ha tenido lugar durante la ceremonia anual de homenaje a los abogados y abogadas que cumplen 25 años de colegiación, celebrada el 16 de noviembre en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

En reconocimiento a su contribución a la defensa de la legalidad, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del Estado de derecho desde su fundación hace exactamente 500 años.

La vicedecana Isabel Winkels ha sido la encargada de explicar los méritos que justifican el reconocimiento antes de entregar la Medalla de Honor a María Luisa Carcedo, consejera permanente del Consejo de Estado y exministra de Sanidad. En su laudatio, Winkels ha destacado especialmente la independencia de criterio y el rigor jurídico de una institución cuya autoridad, ha señalado, "no procede de la capacidad de imponer, sino de la independencia de su criterio, del rigor de sus dictámenes y del respeto que inspira su saber jurídico".

Cinco siglos de independencia y autoridad jurídica

La historia del Consejo de Estado se remonta a 1526, cuando Carlos V impulsó en Granada su configuración como órgano de asesoramiento de la Corona en las grandes cuestiones de Estado. Desde entonces, la institución ha acompañado las principales transformaciones políticas y jurídicas de España, desde la Monarquía de los Austrias hasta el actual sistema constitucional.

La Constitución de 1812 incorporó expresamente al Consejo de Estado a la organización institucional española y, más de siglo y medio después, la Constitución de 1978 consagró en su artículo 107 su condición de supremo órgano consultivo del Gobierno.

Para Winkels, esa trayectoria revela algo más que la longevidad de una institución. "Las instituciones verdaderamente duraderas son aquellas que saben adaptarse a los tiempos sin renunciar a los principios que justifican su existencia", ha afirmado la vicedecana, destacando la capacidad del Consejo de Estado para mantener su independencia y rigor jurídico a través de las distintas etapas de la historia de España

Al recoger la Medalla de Honor, María Luisa Carcedo ha agradecido al ICAM una distinción que supone "un broche a la celebración" del quinto centenario del Consejo de Estado y que adquiere un significado especial por proceder de una institución con la que comparte siglos de historia y la responsabilidad de dejar "una impronta positiva y reconocible".

La consejera permanente ha destacado tres vínculos fundamentales entre ambas instituciones: su larga tradición histórica, el protagonismo de la abogacía en su funcionamiento y su compromiso con los principios constitucionales.

Carcedo ha recordado además que ambas instituciones encuentran su legitimidad actual en la Constitución Española, que reconoce el papel de los colegios profesionales y del Consejo de Estado en sus artículos 36 y 107. Su actuación, ha señalado, debe ajustarse a los valores superiores del ordenamiento jurídico: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Finalmente, ha expresado su deseo de que ambas instituciones sigan cumpliendo siglos como reflejo de la continuidad democrática y de su servicio a la ciudadanía.

Cerca de 450 letrados, 25 años de ejercicio y una profesión esencialmente humana

La ceremonia ha servido también para reconocer la trayectoria de cerca de 450 abogados y abogadas que cumplen 25 años de colegiación, una generación que ha vivido profundas transformaciones jurídicas, sociales y tecnológicas desde su incorporación al ejercicio de la abogacía en 2001.

En su intervención ante los homenajeados, el decano Eugenio Ribón ha recordado cómo era la profesión hace un cuarto de siglo, cuando España estrenaba una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, los expedientes llenaban de papel los despachos y la relación con los tribunales era esencialmente presencial. Desde entonces, los profesionales han tenido que adaptarse a innumerables reformas legislativas, crisis económicas, una pandemia y una revolución tecnológica que ha llevado la inteligencia artificial hasta el ejercicio cotidiano del Derecho.

Pese a esos cambios, Ribón ha reivindicado aquello que permanece en el ejercicio de la abogacía: su compromiso con las personas. "Por mucho que cambien las leyes, las tecnologías o las instituciones, la razón de ser de nuestra profesión sigue siendo profundamente humana", ha señalado el decano.

"Conocer las leyes y saber ejercer el Derecho son cosas distintas", ha recordado Ribón, que ha defendido una concepción de la profesión en la que el éxito no puede medirse únicamente por las victorias judiciales, sino también por la honestidad ante las causas difíciles, la independencia frente a las presiones y el compromiso con la defensa de los derechos de las personas.

En este sentido, el decano ha subrayado que los 25 años de trayectoria reconocidos por el Colegio representan mucho más que la antigüedad profesional.

El compromiso del Colegio con sus profesionales

El homenaje ha permitido también a Ribón recordar las responsabilidades del ICAM con los profesionales a quienes representa. El decano ha reafirmado la obligación del Colegio de defender su independencia, velar por su dignidad profesional, escuchar sus necesidades y acompañarlos ante las dificultades que afrontan en el ejercicio. "Una institución como la nuestra debe demostrar cada día su utilidad a los profesionales a quienes representa", ha señalado Ribón, quien ha asumido personalmente esa responsabilidad.

Con la mirada puesta en el futuro, Ribón ha destacado especialmente la importancia de transmitir a los profesionales más jóvenes no solo los conocimientos adquiridos, sino también el criterio, los principios y la responsabilidad que proporciona la experiencia.

La ceremonia, conducida por el secretario de la Junta de Gobierno del ICAM, José Ignacio Monedero, ha concluido con la intervención de la delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad Núñez, quien ha repasado las profundas transformaciones jurídicas que han acompañado a los profesionales homenajeados desde 2001, año en el que se aprobó un nuevo Estatuto General de la Abogacía Española.

Pese a esos cambios, Núñez ha subrayado la vigencia de los principios esenciales de la abogacía, desde la independencia y el secreto profesional hasta la responsabilidad de garantizar una defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos. "No hay Estado de derecho sin jueces independientes, sin instituciones sólidas y sin leyes democráticas. Pero tampoco lo hay sin una abogacía libre, preparada y comprometida con la defensa de los derechos y las libertades", ha afirmado.

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