Los nombramientos refuerzan la apuesta de la firma por el talento interno y reflejan la diversificación geográfica y de áreas de práctica del despacho

La Junta de Socios de Garrigues ha aprobado la promoción de 20 nuevos socios de cuota, con efectos a 1 de enero de 2027, lo que sitúa la cifra total en 387.

Estas promociones reflejan la apuesta de Garrigues por el talento interno y por ofrecer a sus profesionales una carrera a largo plazo dentro de la firma.

La promoción de los nuevos socios es buena muestra, además, de algunos de los elementos diferenciales del despacho. Por un lado, la diversificación geográfica, que permite estar cerca de los clientes, no solo en los grandes centros económicos, sino también en mercados regionales relevantes: los nuevos socios, que ejercen su actividad en España, Portugal y Latinoamérica, se reparten entre 14 de las 32 oficinas de la firma situadas en 12 países de cuatro continentes. Por otro, reflejan el modelo multidisciplinar y equilibrado del despacho, que hace posible ofrecer asesoramiento desde todos los ángulos del derecho de los negocios: las promociones abarcan Mercantil y Fusiones y Adquisiciones, Tributario, Administrativo, Laboral, Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje y Derecho de la Competencia.

Los 20 profesionales de Garrigues que promocionan a la categoría de socio de cuota son:

• Carmen María Abuín Fernández. Administrativo (Vigo).

• Rafael Arizcun de Andrés. Tributario (Madrid).

• Francisco Javier Bosch Minguet. Mercantil y Fusiones y Adquisiciones (Madrid).

• Melissa Castro Rojas. Administrativo (Bogotá).

• Francesc Cholvi Roig. Mercantil y Fusiones y Adquisiciones (Madrid).

• Antonio Ciprés Reula. Mercantil y Fusiones y Adquisiciones (Zaragoza).

• Gorka Esnal Tres. Mercantil y Fusiones y Adquisiciones (San Sebastián).

• Antonio Fernández Carrasco. Tributario (Málaga).

• Ricardo Fernández de Arellano Martín. Tributario (Ciudad de México).

• Pablo Fuentes Morales. Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje (Valladolid).

• Juan Carlos Jiménez Labora. Tributario (Querétaro).

• Fernando Las Navas Tejedor. Derecho Europeo y de la Competencia (Madrid).

• Debby R. McKey Durán. Mercantil y Fusiones y Adquisiciones (Ciudad de México).

• Paulo Mendonça Duarte. Administrativo (Lisboa).

• Luisa Montesinos Arencibia. Laboral (Madrid).

• Manel Pastor i Vicent. Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje (Valencia).

• Xavier Pera Coral. Laboral (Barcelona).

• Sabrina Ratzlaff Pérez. Administrativo (Valencia).

• Zulay del Carmen Rodríguez Cabrera. Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje (Las Palmas de Gran Canaria).

• Josep Sempere Espí. Administrativo (Alicante).

A estos nombramientos se suman los de Juan Grangel y Jaime Silva, que se han incorporado a lo largo de este año como socios de Laboral en las oficinas de Zaragoza y Madrid, respectivamente; así como los 11 socios que han llegado a Garrigues como resultado de la integración de la firma chilena Barros Silva Varela & Vigil (BSVV), cuya integración, culminada el pasado febrero, ha reforzado significativamente la presencia y las capacidades de Garrigues en Chile y su posición en Latinoamérica.

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