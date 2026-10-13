ANDEMA amplía el jurado de los Premios Javier Navarro con destacadas profesionales del periodismo

Banco Sabadell colabora por cuarto año consecutivo en la celebración de estos premios.

Las nuevas integrantes aportan una visión complementaria desde el ámbito del periodismo, la comunicación corporativa y la gestión de la reputación.

La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) ha ampliado el jurado de los Premios de Periodismo Javier Navarro con la incorporación de tres profesionales procedentes del ámbito del periodismo y la comunicación. Esta decisión responde al crecimiento experimentado por el certamen en las últimas ediciones, tanto en número de candidaturas como en diversidad de formatos, medios participantes, y en la originalidad y variedad de las temáticas y enfoques de las informaciones.

La consolidación de estos galardones -referencia en el reconocimiento de la labor informativa sobre marcas, propiedad industrial, innovación y lucha contra las falsificaciones- ha llevado a ANDEMA a reforzar la composición del jurado, incorporando más perfiles procedentes del periodismo y la comunicación que completen la experiencia de los expertos en marcas y propiedad industria.

En esta quinta edición se suman al jurado tres nuevas profesionales con una sólida trayectoria en los ámbitos del periodismo y la comunicación: María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid; María Jesús Luengo, directora de Comunicación y Presidencia de la Cámara de Comercio de España; y Bárbara Scandella, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de AEBRAND. Su incorporación refuerza la perspectiva sobre calidad informativa, impacto social, comunicación corporativa y reputación, además de apoyar el trabajo del resto de los miembros del jurado ante el incremento continuo de piezas presentadas cada año.

De esta forma, el jurado de esta edición estará integrado por:

Pablo Garde Lobo, subsecretario de Industria y Turismo.

Elisa Rodríguez, directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. (OEPM).

Eduardo Petrossi, presidente de ANDEMA (Mahou San Miguel).

María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Fernando Fernández Soriano, presidente de Promarca.

Pablo López, director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas.

María Jesús Luengo, directora de Comunicación y Presidencia de la Cámara de Comercio de España.

Juan Valdés, director de Comunicación Externa de Banco Sabadell.

Bárbara Scandella, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de AEBRAND.

Juan Luis Antolín, director de Comunicación de PONS IP.

Adela Lario, tesorera de ANDEMA (Grupo Osborne).

Paco Vallés, secretario de ANDEMA (Válvulas Arco).

De esta forma, ANDEMA refuerza el carácter multidisciplinar del jurado y consolida unos premios que nacieron para reconocer el papel fundamental del periodismo en la divulgación de la propiedad industrial, el valor de las marcas y la lucha contra las falsificaciones.

Las bases del premio pueden consultarse en la página web de ANDEMA.

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