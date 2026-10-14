ANDEMA y la Ertzaintza celebran su primera formación en materia de propiedad industrial

Esta formación está dirigida a los agentes y está relacionada con los delitos contra la propiedad industrial.

Esta jornada se enmarca en el convenio de colaboración entre la Asociación para la Defensa de la Marca y la policía autónoma del País Vasco.

La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y la Ertzaintza han celebrado los días 13 y 14 de octubre, en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute, una formación dirigida a los agentes en relación con los delitos contra la propiedad industrial. Se trata de la primera formación que ANDEMA imparte a la policía autónoma vasca y forma parte de los compromisos del convenio de colaboración que ambas entidades firmaron el pasado 17 de marzo.

La formación ha contado con intervenciones de representantes del departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia; policías locales de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, y Madrid; la Fiscalía de la Comunidad de Madrid; la Policía Nacional; el Servicio de Vigilancia Aduanera y de la propia ANDEMA.

Durante la jornada se ha abordado la importancia de la propiedad industrial para la economía, los delitos recogidos en el Código Penal y el comercio online de falsificaciones, entre otros. El encuentro también ha contado con dos mesas redondas de carácter práctico; una sobre la investigación de las redes de distribución y el papel de las empresas logísticas, y otra sobre el atestado, los informes periciales y la destrucción de la mercancía intervenida. Para la parte práctica se ha contado con la participación de representantes de marcas relevantes de los sectores de lujo, marroquinería, complementos y textil deportivo, que han mostrado cómo detectar los productos falsos para facilitar el trabajo diario de los agentes.

"Esta jornada es la primera formación que ANDEMA realiza para la Ertzaintza y supone un hito en la relación entre ambas entidades. El convenio que firmamos en marzo nació con la voluntad de ayudar a los agentes a reconocer los productos ilegales y a detectar los delitos contra la propiedad industrial, y hoy empezamos a hacerlo realidad. Nuestro objetivo es poner a disposición de la Ertzaintza el conocimiento de las marcas para facilitar su trabajo en la lucha contra las falsificaciones, que perjudican a los ciudadanos y al comercio local", afirma Gerard Guiu, director general de ANDEMA.

Las jornadas celebradas en Arkaute se enmarcan en un convenio firmado el pasado mes de marzo donde se establecía una colaboración entre la Ertzaintza y ANDEMA en materia de formación y para desarrollar actividades de concienciación, encuentros y jornadas de interés para ambas partes. Para ello dicha asociación ponía a disposición de los ertzainas su extensa base de datos de representantes legales de miles de marcas, con el objetivo de facilitar el contacto con los titulares de las marcas implicadas en operaciones en las que se intervengan productos que infrinjan sus derechos.

La Asociación para la Defensa de la Marca cuenta con acuerdos firmados con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nacionales y locales, como la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Municipal de Madrid o los Mossos d`Esquadra.

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