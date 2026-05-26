Auren incorpora a Juan Antonio García Jabaloy como Of Counsel para reforzar Penal Económico

García Jabaloy cuenta con más de 25 años de trayectoria en el Ministerio Fiscal, con una sólida experiencia en Derecho Penal Económico, con amplia experiencia en cooperación judicial internacional y criminalidad transfronteriza

Auren refuerza su área de Derecho Penal Económico con la incorporación de Juan Antonio García Jabaloy como Of Counsel, consolidando así su apuesta por el asesoramiento jurídico especializado en cooperación judicial internacional y criminalidad transfronteriza de ámbito nacional e internacional.

García Jabaloy es un penalista con más de 25 años de trayectoria en el Ministerio Fiscal. Durante su etapa en la Audiencia Nacional (2004–2016) fue fiscal de este órgano además de coordinador de extradiciones y órdenes europeas de detención y entrega (2012-2016), participando en numerosos procedimientos relacionados con la criminalidad económica. Asimismo, actuó como punto de contacto ante dicho órgano de IberRed (Red Iberoamericana de cooperación judicial) y de la Red Judicial Europea.

Entre 2006 y 2012 ejerció como Miembro Nacional de España en Eurojust (La Haya), donde fue responsable de la delegación española y presidió el grupo conjunto de trabajo creado entre la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) y Eurojust, en materia de cooperación judicial internacional.

Con anterioridad, fue fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, acumulando una amplia experiencia en el ámbito del derecho penal y la cooperación judicial.

Asimismo, ha participado como experto de UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) en proyectos de cooperación judicial internacional en distintas regiones como Latinoamérica, África Occidental, el Magreb y Oriente Medio.

En la actualidad, en situación de excedencia del Ministerio Fiscal, desarrolla su actividad como abogado especializado en Derecho Penal Económico y Derecho Penal Internacional. Antes de incorporarse a Auren ha formado parte de diferentes firmas de abogados como DLA Piper en la que fue socio durante diez años. En la actualidad, además, ocupa el cargo de co-presidente de la Sección de Derecho Penal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid desde 2016.

Para Mario Alonso, presidente de Auren, “la incorporación de Juan Antonio supone un importante refuerzo para nuestra área de Penal Económico y refleja nuestra apuesta por incorporar talento de primer nivel y seguir creciendo en especialización”.

Por su parte, María Victoria Vega, socia responsable del área de Penal Económico de Auren Legal, ha señalado que “esta incorporación supone un impulso estratégico para el área, especialmente en procedimientos de alta complejidad y dimensión internacional, donde la experiencia de Juan Antonio es clave”.

En palabras de Juan Antonio García Jabaloy, “incorporarme a Auren supone integrarme en un proyecto con una clara vocación de excelencia profesional, visión internacional y un enfoque multidisciplinar que resulta esencial para abordar los retos actuales del Derecho Penal Económico”.

Con esta incorporación, Auren continúa fortaleciendo su propuesta de valor en el ámbito jurídico, apostando por perfiles de alta especialización y experiencia en entornos complejos.

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