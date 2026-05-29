El área cuenta con un equipo multidisciplinar, que combina la experiencia legal, laboral y fiscal con el conocimiento en gestión de personas y compensación

Auren refuerza su área de Global Mobility para ofrecer un servicio 360º a las empresas en la gestión de la movilidad internacional de sus equipos.

El área de Global Mobility de Auren ofrece soluciones integradas que cubren todo el ciclo de vida de las asignaciones internacionales, desde la planificación y ejecución hasta el seguimiento, incluyendo desplazamientos de corta y larga duración, empleo transfronterizo, business travelers, movilidad por proyectos y modelos de trabajo remoto o híbrido en múltiples jurisdicciones.

Este refuerzo incluye la incorporación de Aida Aparicio, abogada con más de 20 años de experiencia en movilidad internacional e inmigración corporativa, que se suma a un equipo multidisciplinar formado por diferentes perfiles profesionales.

El valor del servicio de Auren radica en la coordinación multidisciplinar de sus divisiones: la división Legal, con experiencia en inmigración corporativa, laboral, fiscal y precios de transferencia; y la división de Consultoría de Personas, que aporta conocimiento en políticas de compensación y beneficios, planes de incentivos y teletrabajo transfronterizo. Esta combinación permite ofrecer soluciones completas y prácticas, con acompañamiento cercano y gestión de escenarios complejos con seguridad y eficiencia.

“Con este refuerzo, cerramos el círculo de Global Mobility ofreciendo un servicio que combina asesoramiento legal, fiscal, laboral y de personas, acompañando a empresas y empleados en cada fase de sus proyectos internacionales”, explica Mario Alonso, presidente de Auren.

Por su parte, Carlos Barreda, socio responsable de Global Mobility, destaca que “el valor de nuestro servicio no solo reside en la cobertura técnica, sino en la coordinación de equipos multidisciplinares que acompañan tanto a la empresa como al empleado, mitigando riesgos y aportando claridad operativa y jurídica en cualquier jurisdicción. Además, contamos con una sólida red internacional que nos permite dar soporte en cualquier país en el que operen nuestros clientes”.

Para Mario Rodríguez Lancho, socio de Auren Personas: “La movilidad internacional no solo implica cumplimiento legal o fiscal, sino también cuidar la experiencia del empleado y apoyar la estrategia global de talento de las compañías. Nuestro enfoque integral permite gestionar de forma eficiente y humana todos los aspectos de la movilidad, asegurando que tanto empresa como profesional se beneficien de la experiencia internacional”.

Alberto Gilarranz, socio de Laboral en Auren Legal, ha señalado que: “La movilidad internacional implica también un correcto enfoque laboral que garantice seguridad jurídica y cumplimiento normativo en cada país. Nuestra labor es anticiparnos a posibles riesgos y aportar claridad y tranquilidad tanto a la empresa como al profesional”.

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