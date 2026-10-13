BDO Auditores nombra tres nuevos socios

BDO Auditores ha nombrado a Ana Chaffer, socia de Auditoría en Valencia, y a Manuel Vargas y Jesús Segovia, ambos socios del área Advisory en Madrid.

Con estos tres nombramientos, la Firma eleva su número de socios en España hasta los 76, dentro de un equipo de más de 1.600 profesionales en España y más de 119.000 en 169 países.

Estos nombramientos se enmarcan en un momento de expansión de la Firma, que ha integrado recientemente BSK Bask Consulting y ha abierto su primera oficina en San Sebastián, con la suma de un equipo de 13 profesionales con una facturación de 1,2 millones de euros en su último ejercicio. Esta operación ha reforzado la estrategia de crecimiento en la zona norte del país, donde la Firma contaba con presencia en Bilbao y Santander.

Carlos Sotillos, presidente de BDO Auditores en España, destacó que “estos nombramientos, junto a la apertura de nuestra primera oficina en San Sebastián son un reflejo del proyecto que estamos construyendo y de la dirección hacia la que queremos seguir creciendo. Estamos convencidos de que su liderazgo será clave para seguir consolidando nuestro crecimiento en España”.

Ana Chaffer

Ana Chaffer cuenta con más de 20 años de trayectoria en auditoría y asesoramiento financiero. Actualmente es directora de Auditoría en la Comunidad Valenciana y, en los últimos años ha formado parte del área técnica y de metodología de la Firma, a la que llegó en 2012. Anteriormente, ejerció durante cinco años en Deloitte y otros cinco en TECUM.

Es licenciada en Economía por la Universidad de Valencia y cuenta con una doble titulación franco-española por el IUP Banque-Finance de la Universidad de Nantes. Completa su formación un máster en Contabilidad y Auditoría, también por la Universidad de Valencia.

Manuel Vargas

Por su parte, Manuel Vargas acumula más de 19 años de experiencia en el área de Forensics. Hasta ahora era director en la oficina de Madrid donde se incorporó en 2011, y anteriormente trabajó cuatro años en EY.

Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla y miembro del Colegio de Economistas de Madrid.

Jesús Segovia

Por último, Jesús Segovia cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en auditoría y consultoría en riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad, lidera el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de Risk Advisory en Madrid. Llegó a la Firma en 2023 procedente de EY.

Es ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Alcalá de Henares y ha realizado un postgrado financiero en la Central Washintong University de Seattle. Además, cuenta con las certificaciones CISA (Certified Information Systems Auditor) y CISM (Certified Information Security Manager).

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