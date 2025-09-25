Cerrado el plazo de enmiendas de la ley de la pasarela al RETA

El plazo de enmiendas de la proposición de ley sobre la pasarela al RETA para los mutualistas alternativos se ha cerrado este miércoles a las 18h

En los próximos días, la Comisión de Seguridad Social designará a un grupo de diputados para elaborar el texto definitivo, que se podrá mejorar con las enmiendas registradas hasta hoy para reformar el texto de la Ley de Seguridad Social que hará posible la Pasarela al RETA de los mutualistas de la abogacía.

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde por unanimidad que la reforma de esta ley se tendrá que aprobar en el Pleno del Congreso. A propuesta del BNG y con el respaldo de todos los grupos, no bastará con la aprobación de la Comisión de Seguridad Social al texto definitivo, la reforma deberá ser remitida al Pleno para que sea el conjunto de la Cámara el que la apruebe. Una vez aprobada, será remitida al Senado.

El grupo socialista se comprometió con la Abogacía a tramitar esta ley con la máxima urgencia. El Consejo General de la Abogacía ha instado en varias ocasiones a los grupos parlamentarios, la última en el Pleno de la semana pasada, a que la tramiten lo antes posible para dar una solución a los miles de mutualistas que están cobrando pensiones insuficientes o que están retrasando su jubilación.

