CMS Albiñana & Suárez de Lezo refuerza sus áreas de Procesal e IP con tres nuevos Counsel

La firma apuesta por el talento interno con la promoción de Álvaro Feu, Gonzaga Guerrero y Ricardo Gómez-Barreda

CMS Albiñana & Suárez de Lezo ha nombrado a Álvaro Feu y Gonzaga Guerrero como nuevos Counsel en el área de Procesal & Arbitraje, y a Ricardo Gómez Barreda en el área de IP & Negocios Digitales. Estas promociones se enmarcan en la estrategia de la firma de impulsar prácticas clave y reforzar su compromiso con el desarrollo del talento interno.

Álvaro Feu es abogado del área de Procesal y Arbitraje de CMS Albiñana & Suárez de Lezo y dispone de una sólida trayectoria en litigación civil, habiendo intervenido en todo tipo de procedimientos ante Juzgados y Tribunales y en un amplio rango de materias. Destaca por su conocimiento de derecho inmobiliario, societario, de distribución y, en general, de obligaciones y contratos. También es árbitro y presta asesoramiento regular en arbitrajes nacionales e internacionales de alta complejidad. Además, ha participado en algunos de los procesos de reestructuración y concursos de acreedores más relevantes del mercado español, habiendo asesorado tanto a deudores como a acreedores. Su experiencia combina un profundo conocimiento técnico del proceso con una visión estratégica de las disputas.

Gonzaga Guerrero, también abogado del área de Procesal y Arbitraje de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, cuenta con más de doce años de experiencia en la resolución de controversias civiles y mercantiles complejas, tanto en sede judicial como arbitral. Su práctica se centra en disputas post-M&A y societarias, acciones colectivas (litigación bancaria e ilícitos competenciales) y responsabilidad contractual (contratos de compraventa, agencia, distribución y arrendamientos, entre otros). Asesora principalmente a grandes corporaciones, entidades financieras, fondos de inversión y family offices. Destaca por su acreditada experiencia en sala y su enfoque estratégico orientado al negocio, así como por su intervención como árbitro ante las principales cortes de arbitraje.

Ricardo Gómez Barreda es abogado del área de Propiedad Industrial, Intelectual y Negocio Digital de CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Está especializado en el asesoramiento, tanto contencioso como no contencioso, en materia de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, competencia desleal y negocio digital. Su práctica abarca desde derechos de autor, marcas, diseños y patentes hasta cuestiones vinculadas a publicidad, derecho a la propia imagen, protección de datos y tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el big data y el comercio electrónico. Dispone de una sólida trayectoria en litigación, habiendo intervenido con éxito ante Juzgados, Audiencias Provinciales, el Tribunal Supremo, el Tribunal General de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como en arbitrajes. Asesora de forma recurrente a compañías nacionales e internacionales de sectores como audiovisual, telecomunicaciones, plataformas digitales, startups tecnológicas, medios de comunicación, gran consumo y sector farmacéutico

Para Alfonso Codes, socio director de CMS Albiñana & Suárez de Lezo: “la promoción de Álvaro, Gonzaga y Ricardo responde a una apuesta clara por seguir fortaleciendo áreas clave del Despacho con profesionales que han demostrado una sólida trayectoria y un profundo conocimiento del negocio de nuestros clientes. Su incorporación como counsels refuerza nuestra estructura y nuestra capacidad de acompañar a las empresas en asuntos cada vez más complejos.”

